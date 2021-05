Florin Cîțu: Avem aceste relaxări de la 15 mai datorită campaniei de vaccinare

Premierul FLorin Cîțu a comentat cu privire la cele mai recente măsuri de relaxare anunțate de președintele Klaus Iohannis. Din 15 mai, românii vor putea ieși în aer liber fără mască, dar aceasta va fi necesară în piețele în aer liber, în stațiile de autobuz, dar și în mijloacele de transport în comun.

„Anul trecut mi se spunea ca sunt prea optimist anul trecut să ne redresam economic, anul acesta, când am relaxat restricțiile mi se spune că sunt prea optimist. Azi, după discuția pe care am avut-o, am constatat că a mers mai bine valul trei decât ne așteptam. Rata de pozitivare a scăzut mai rapid decât ne așteptam, în corelatie cu campania de vaccinare. În acest moment am spus ca e timpul pentru aceste relaxari. Dar mi s-a spus de multe ori ca sunt optimist.

Acesta campanie și ce începem acum e să ne gândim la economia după pandemie. Acesta e primul pas după pandemie (...)

Toți romanii trebuie sa intelegeaga încă ca suntem în pandemie, în spațiul închis rămâne masca, în piete în aer liber și în mijloacele de transport rămâne masca. Lucrurile merg bine, dar sa nu credem ca a trecut încă pandemia.

Am reușit sa luam aceste măsuri de relaxare mai rapid pentru ca romanii au înțeles ca trebuie să se vaccineze”, a declarat Florin Cîțu, la Digi24.

Citeste si: Cîțu: România va depune la Bruxelles un PNRR cu toată suma

În măsurile de relaxare anunțate de la 15 mai, nunţile, botezurile, mesele festive vor putea fi organizate în exterior cu maximum 70 de persoane, iar în interior - cu cel mult 50 de persoane. Totodată, în lunile următoare, dacă organizatorul garantează că toate persoanele care participă sunt vaccinate, se renunţă la restricţionarea numărului de participanţi. Și premierul Florin Cîțu a discutat despre această măsură, explicând faptul că dacă organizatorul își asumă, numărul de persoane poate fi mai mare, atât la interior, cât și la exterior.

„Avem încredere în responsabilitatea organizatorului ca va respecta pentru ca va mai dori sa mai organizeze în continuare aceste evenimente. Am mers pe încredere pentru ca oamenii din mediul privat au interesul propriei afaceri”, a mai declarat Florin Cîțu.

-știre în curs de actualizare-

Citeste si: Guvernul a prelungit starea de alertă

Sursa foto: Agerpres

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: