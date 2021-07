Guvernul a adoptat Ordonanța privind intervențiile împotriva urșilor

Guvernul a adoptat ordonanța de urgență ce reglementează măsurile de protecție împotriva urșilor.

”Conform actului normativ, în cadrul fiecărei unitate administrativ teritorială se va constitui o echipă de intervenție imediată care este condusă de primar sau de viceprimar. Ei sunt persoanele care, conform legii, în baza expertizei profesionale, decid asupra modului de intervenție imediată care poate fi de trei tipuri: alungarea, tranchilizarea și relocarea, eutanasierea sau împușcarea ursului”, a precizat Tanczos Barna.

El a adăugat că este ferm convins de faptul că nu cei de la București trebuie să decidă care este ursul de care se teme o localitate întreagă.

”Din aceste considerente am descentralizat procedura decizională: primarul sau viceprimarul, cunoscând circumstanțele locale, analizând expertiza profesională și gradul de risc, va decide prin ce mijloc să fie îndepărtat ursul”, a adăugat Tanczos Barna.

Anunțul privind adoptarea Ordonanței de Urgență a fost făuct și de către prim-ministrul Florin Cîțu, care a adăugat că este în curs de elaborare o strategie de control al populației de urși pe termen lung.

"A fost aprobată o ordonanţă de urgenţă cu privire la aprobarea metodelor de intervenţie imediată pentru specia de urs brun. (...) În şedinţa de guvern am transmis - în afară de această ordonanţă de urgenţă sau dincolo de acest act normativ - nevoia unei strategii prin care să controlăm populaţia de urşi. Această ordonanţă este o măsură care vine pentru a rezolva o problemă pe termen scurt, dar este în responsabilitatea Ministerului Mediului să vină cu această strategie de control al populaţiei de urşi pe termen lung. Şi înţeleg de la domnul secretar de stat că avem deja un proiect şi am putea avea această strategie implementată şi măsuri în cel mult un an de zile", a declarat Florin Cîţu într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Victoria, conform Agerpres.ro.

