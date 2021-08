Premierul Florin Cîţu: Niciodată nu trebuie amestecat alcoolul şi condusul

Premierul Florin Cîţu a declarat că niciodată nu trebuie amestecat alcoolul cu condusul şi că, după episodul de acum 21 de ani din Statele Unite ale Americii, şi-a învăţat lecţia.

"Aş spune ceea ce spun fiecărei persoane din momentul în care mi s-a întâmplat mie - că nu trebuie făcut, niciodată nu trebuie amestecat alcoolul şi condusul. Eu mi-am învăţat lecţia. Nu s-a mai întâmplat niciodată de atunci. A fost o singură dată. (...) Este ceva ce niciodată nu aş susţine şi de fiecare dată am fost împotrivă. Poate că este nevoie şi în România să ne uităm la legislaţie, pentru că în Statele Unite legislaţia este mult mai dură. Depinde de la stat la stat. (...) Această toleranţă zero poate că ar trebui să ne gândim să fie implementată şi în România. (...) Este o situaţie prin care nu am dorit să mai trec niciodată şi nu am mai trecut prin acea situaţie niciodată", a afirmat premierul, într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Victoria.

El a spus că în acea zi fusese ziua colegului său de cameră şi consumase bere.

"Cred că era o sâmbătă, era 3 decembrie. Fusese ziua colegului meu de cameră şi de acolo veneam. Doar ştiu că am depăşit, am băut îndeajuns ca să depăşesc limita legală. În rest nu ştiu exact... Cred că bere am consumat. (...) Nu pot să duc 7 - 8 beri, dar am băut ca să depăşesc limita legală şi am fost oprit. Am recunoscut imediat că am consumat băuturi alcoolice şi am respectat toate procedurile legale pe care le aveam în statul Iowa", a arătat şeful Executivului.

Prim-ministrul a reiterat că pentru a acoperi cheltuielile, la acea vreme, a fost necesar să îşi vândă maşina.

El a precizat că în SUA nu a avut niciodată niciun drept restricţionat de atunci.

"Din ce îmi aduc aminte nu au fost 48 (de ore de arest - n.r.), dar am plătit tot ce a fost nevoie sau dacă a trebuit să plătesc am plătit. Am respectat toată legislaţia, toate recomandările instanţei. (...) A trebuit să vând maşina şi cred că m-am şi împrumutat. Nu mai ştiu exact. (...) Vorbim de două sisteme juridice diferite. (...) Ceea ce am făcut este delict. (...) În Statele Unite nu am avut niciun drept niciodată restricţionat. La un an după am lucrat la Banca Naţională a Noii Zeelande fără niciun fel de probleme. După aceea am lucrat la Banca Europeană de Investiţii fără niciun fel de problemă. Mi-am reînnoit viza pentru Statele Unite în 2009 fără niciun fel de problemă, am vizitat de câteva ori SUA de atunci şi până acum", a subliniat premierul.

Florin Cîţu a povestit şi că a mers "la nişte cursuri" unde erau prezentate "situaţii extreme".

"Am mers la nişte cursuri unde sunt prezentate situaţii extreme în care se poate ajunge şi aşa mai departe. Este un curs de reeducare în acest... Am vândut maşina şi cred că m-am împrumutat la bancă, ceva de genul acesta, am luat nişte bani", a susţinut Cîţu.

