Șapte evenimente din București pe care să nu le ratezi în ultimul weekend de vară

Mai este puțin șă se termină și vară, însă distracția încă va continua în ultimul weekend de vară. Am pregătit o listă cu câteva evenimente care vor avea loc în perioada 28-29 august, în București.

Spectacole de teatru în Sectorul 6

Primăria Sectorului 6, prin Centrul Cultural European Sector 6 aduce spectacolele de teatru în parcurile Drumul Taberei și Marin Preda, piese puse în scenă de Teatrul Evreiesc. Spectacolele au început din 24 august și țin până în acest weekend, sâmbătă.

Pe 28 august bucureștenii vor putea viziona spectacolul Stand Up Lechaim, care vor avea loc în parcul Marin Preda, de la ora 20:00. Intrarea este liberă.

Stand-up Lechaim! este un concert spectacol special, oferit de Maia Morgenstern, Mihai Ciucă, Dorina Păunescu, Mirela Nicolau și Andrei Miercure, acompaniați de orchestra Teatrului Evreiesc de Stat. ”Stand-up Lechaim!” cuprinde cele mai vesele cântece folclorice evreieşti, în armonie perfectă cu cea mai bună muzică populară românească. Klezmer, oraţii de nuntă, cântece de leagăn, de joc, de dragoste, de petrecere, lăutărești, satirice, într-un mix muzical din care răzbate exuberanţa, bucuria, veselia.

Picnicuri și sesiuni acustice de jazz la Grădina Botanică

Pe 28-29 august Grădina Botanică „D. Brandza” a Universității din București te invită la un program de picnicuri cu sesiuni acustice de jazz, muzică clasică, pop-indie, poezie și degustări de la antreprenori locali. Evenimentul va avea loc între orele 16:00-21:00.

Aproape 5000 de metri pătrați din Grădina Botanică, Șoseaua Cotroceni, 32, sunt transformați într-un spațiu alternativ de întâlnire, cu o mică scenă în iarbă, muzică, socializare, audiții, picnic în pădure sau degustări.

Vizitatorii sunt invitați să își aducă pături, pufi sau șezlonguri și să se bucure de pauze cu degustări de la mici antreprenori locali din selecția roditorfoodmarket.ro - platformă realizată cu suportul UniCredit Bank.

Pe 28 august vor avea loc sesiuni muzicale cu Lizabett Russo & Graeme Stephen, Alma Nicole (pop-indie)

Anastasia Gavrilovici & Iulian Morar (poezie), The Undercurrents. Pe 29 august vor veni să cânte Bucharest Sax Quartet – The Undercurrents, BSQ, Bogdan Simion & Raluca Radu, sesiuni de poezie cu Anastasia Gavrilovici & Iulian Morar. Prețul biletului este de 60 lei de persoană, la care se adaugă 10 lei acces la Grădina Botanică.

Spectacole la Opera Națională București

Opera Națională București organizează în acest weekend, 28-29 august, o altfel de Promenada Operei, transformând evenimentul de tradiție ajuns la a XI-a ediție într-un veritabil festival.

Program:

28 august - Opereta, de la Viena la Budapesta: ora 20:00. Pentru zona A-C prețul biletului este de 20 lei, iar pentru zona B prețul este de 60-80 lei.

29 august - Concert extraordinar „Ave Maria”: ora 20:00. Pentru zona A-C prețul biletului este de 20 lei, iar pentru zona B prețul este de 60-80 lei.

Potrivit organizatorilor, în cadrul Promenadei Operei, purtarea măștii este obligatorie conform prevederilor în vigoare. Accesul în zonele de relaxare (zona de food court și zona de terapie prin artă) se va face începând cu orele 17:00.

Alternative Bucharest Tour

Turiștii, dar și localnicii vor putea participa la Alternative Bucharest tour, un tur al Capitalei unde vei descoperi street art-ul din București: artă murală, contemporană, arhitectură și industria locală.

Turul este gratuit (bazat pe bacșiș), iar donațiile îi ajută pe organizatori ajută să finanțeze alte proiecte precum Bucharest Stickerz Fest, pe care le gestionează împreună cu artistul local John Dot S. De asemenea, o parte din donații sunt destinate artiștilor locali din proiectul #ABstickercollab. Turul va avea loc pe 29 august, de la ora 11:00 și va ține până la 14:30.

Festivalul George Enescu

Organizatorii Festivalului Internațional George Enescu repun la vânzare liberă un număr limitat de abonamente pentru concertele de la Sala Palatului și Ateneul Român, a căror achiziție nu a fost finalizată de persoanele extrase la loteria organizată pe 1 iulie.

Achiziția se va face pe principiul: „primul venit, primul servit”, iar cumpărătorii vor putea să-și aleagă locurile pentru care iau abonamente, dintr-un segment rezervat pentru acest tip de produs.

Achiziționarea acestor abonamente permite și accesul la concertele la care s-au epuizat biletele individuale până în acest moment: Academy of St. Martin In The Fields cu Joshua Bell, Orchestra Filarmonicii Regale din Londra cu Vasily Petrenko și Julia Fischer, recitalul susținut de Joyce DiDonato and Ensemble, Orchestra de Cameră Mahler cu Yuja Wang, și recitalul susținut de Maxim Vengerov și Polina Osetinskaya.

Festivalul George Enescu va avea loc în perioada 28 august-26 septembrie. Accesul la concerte se va face doar cu îndeplinirea unor condiții sanitare, în funcție de sală și de numărul de locuri disponibile în condiții de pandemie.

Preț bilete:

28 august - ORCHESTRA FILARMONICII GEORGE ENESCU (Sala Palatului, Bucuresti, ora 19:30)

VIP: 230 lei

Categoria I: 180 lei

Categoria II: 150 lei

Categoria III: 100 lei

Pensionari, Elevi, Studenti: 70 lei

29 august ORCHESTRA NAŢIONALĂ DE CAMERĂ A REPUBLICII MOLDOVA (Sala Auditorium - Sala mica a palatului, ora 10:30)

Categoria I: 60 lei

Categoria II: 40 lei

29 august - LONDON SYMPHONY ORCHESTRA (Sala Palatului, Bucuresti, ora19:30)

VIP: 230 lei

Categoria I: 180 lei

Categoria II: 150 lei

Categoria III: 100 lei

Pensionari, Elevi, Studenti: 70 lei

Mexican Fest la Beraria H.

Începând din acest weekend, bucureștenii vor putea veni la Berăria H. pentru a participa la Mexican Fest. Participanții se vor putea delecta cu pălării sombreră și tequilla.

Pe lângă mâncarea tradițională, bucureștenii vor putea asculta și muzica specifică de la cea mai cunoscută trupă de Mariachi din România. Evenimentul va începe de la ora 19:00 și va dura 4 ore. Spectacolul cu muzică live va începe de la 21:45. Intrarea este liberă.

Zilele Limbii Române la Casa Artelor Dinu Lipatti

Casa Artelor Dinu Lipatti vă invită la cea de-a IV-a Ediție a Evenimentului „Zilele Limbii Române. Omagiu lui Vasile Alecsandri – 200 de ani de la naștere”, sâmbătă și duminică – 28, 29 august 2021, între orele 19:00 și 22:30, în Salonul de Muzică și în Curtea cu balansoare.

Pe parcursul celor două zile de Eveniment publicul este invitat să se bucure de Expoziția în aer liber „Vasile Alecsandri – 200 de ani de la naștere”, precum și de Expoziția permanentă – „Dinu Lipatti – viața și opera”. În intervalul 19:00 – 20:00, publicul va asculta Înregistrări celebre din muzica clasică românească.

Sâmbătă, 28 august 2021, de la 20:00, în Salonul de Muzică al Casei Lipatti va avea loc Recitalul Extraordinar intitulat „Canțonete Comice” pe texte de Vasile Alecsandri susținut de binecunoscutul actor Marius Bodochi, care va fi acompaniat de actorul Emilian Mârnea. În Program au fost incluse canțonetele comice semnate de Vasile Alecsandri - „Ion Păpușarul”, „Kera Nastasia”, „Gură-Cască, om politic”, „Clevetici, ultra-demagogul”.

Începând cu orele 21:30, în Curtea cu balansoare a Casei Lipatti, va fi proiectat filmul „Cucoana Chirița” (1986), o ecranizare după piesa cu același nume scrisă de Vasile Alecsandri. Regia filmului aparține lui Mircea Drăgan, iar scenariul este semnat de Draga Olteanu Matei. Rolurile principale au fost interpretate de actorii Draga Olteanu-Matei, Dem Rădulescu şi Ileana Stana Ionescu.

Duminică, 29 august 2021, de la orele 20:00, în Salonul de Muzică al Casei Lipatti va avea loc Recitalul Extraordinar de Muzică clasică românească susținut de violoncelistul Andrei Kivu alături de pianista Verona Maier. În program au fost incluse creații de George Enescu, Dinu Lipatti, Doru Popovici, Constantin Bobescu, Horațiu Rădulescu, Dan Dediu, Sigismund Toduță.

Sursa foto: Unsplash

