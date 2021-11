Un bărbat din Sibiu s-a plâns autorităților că, în 10 octombrie, Klaus şi Carmen Iohannis au participat la Sibiu la redeschiderea Catedralei Evanghelice la finalul unui lung proces de reabilitare, dar, pe stradă, după ce au ieşit din biserică, niciunul nu purta masca de protecţie, scrie Ziare.com.

În Sibiu, masca era obligatorie în acel moment, după ce rata de infectare ajunsese la 8,5 la mie. Bărbatul afirmă că doreşte ca legea să fie aplicată tuturor, indiferent de statut.

”Conform Constituţiei României, toţi cetăţenii trebuie să fie egali în faţa legii. Ştiam de cazul doamnei Turcan (sancţionată pentru că nu a purtat mască în aer liber, când acest lucru era obligatoriu – n.r), am văzut ce repede Poliţia Sibiu s-a autosesizat şi, dacă am văzut că se întârzie cu sancţiunea preşedintelui într-un caz similar, am reacţionat. Am trimis sesizarea întâi la MAI care a direcţionat-o către Poliţia Bucureşti şi de acolo a ajuns la Sibiu”, a declarat Cristian Dan.

Sursa foto: captură stiridesibiu.ro

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: