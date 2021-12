Ciucu a semnat plata exproprierilor ce vizează realizarea a 4 noi drumuri în Sectorul 6

Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, a anunţat semnarea documentelor pentru plata exproprierilor ce vizează realizarea a patru drumuri în sector, Drumul Valea Largă, Drumul Osiei, Drumul Roţii şi Drumul Viscolului, care ar urma să fie finalizate în 2023.

„Chiar acum am terminat de semnat plata exproprierilor necesare realizării a 4 drumuri importante în Sectorul 6. Trei în Militari și unul aproape de Drumul Taberei. Este vorba despre Drumul Valea Largă, Drumul Osiei, Drumul Roții și Drumul Viscolului. Le facem aproape de la zero, doar Drumul Osiei are ceva utilități trase”, a scris edilul pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, studiile de Fezabilitate au fost dificil de realizat, se acordaseră autorizații de construire fix pe unde treceau aceste drumuri, iar problemele de proprietate au fost numeroase, aproximativ 100 de exproprieri.

„Fiecare parcela a trebuit identificată, măsurată, evaluată și pentru fiecare proprietar deschis un cont în care să-i virăm banii. În fine, eu am ales să mă ocup de proiectele grele și utile, în birocrația din România totul merge greu, dar suntem în grafic. Facem toate aceste drumuri la standarde moderne, cu utilități trase și tot ce trebuie” a mai scris Ciprian Ciucu.

Potrivit primarului Sectorului 6, etapele următoare vizate de autorități sunt:

Contractarea proiectării tehnice pentru drumuri

Execuția proiectării tehnice pe drumuri,

Contractare proiectare tehnică pentru toate utilitățile (apă/canal, electricitate, gaze, netcity, etc,),

Execuție utilități,

Execuție drum și amenajări rutiere și peisagistice.

„Știu, toată lumea mă întreabă de termenele de finalizare, la modul realist putem spera că în 2023 vor fi gata”, a mai spus edilul.

Sursa foto: Facebook / Ciprian Ciucu

