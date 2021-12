Preşedintele Klaus Iohannis a transmis românilor, într-un mesaj adresat cu prilejul Anului Nou, mulţumirile sale pentru sacrificiile, dar şi responsabilitatea şi simţul civic de care au dat dovadă în acest "an dificil", subliniind că trebuie să ieşim "mai puternici şi mai uniţi" din această "criză sanitară teribilă", iar anul viitor să însemne "bucuria de a ne regăsi, cu adevărat, în normalitate".

"Dragi români, lăsăm în urmă un an cu multe încercări, cu suişuri şi coborâşuri, cu speranţă şi deznădejde. 2021 a fost un an dureros pentru ţara noastră, prea mulţi români pierzând lupta cu virusul în valurile succesive ale pandemiei. În aceste momente, vă îndemn să ne îndreptăm gândurile şi către familiile îndurerate de dispariţia cuiva drag. Îmi exprim întreaga recunoştinţă faţă de medicii, asistenţii medicali, paramedicii, ambulanţierii, farmaciştii, voluntarii şi toţi cei care s-au aflat şi continuă să se afle în prima linie a luptei împotriva pandemiei. Ei fac tot ce le stă în putinţă, ignorând riscurile şi trecând peste epuizare, să salveze vieţi şi să aline suferinţa celor bolnavi", a transmis Klaus Iohannis, într-un comunicat al Administraţiei Prezidenţiale, scrie Agerpres.

Şeful statului a adresat, totodată, mulţumirile sale românilor pentru sacrificiile făcute, dar şi pentru responsabilitate şi simţul civic de care au dat dovadă în acest an.

"Vă mulţumesc pentru sacrificiile făcute, pentru responsabilitatea şi simţul civic deosebit de care aţi dat dovadă şi în acest an dificil. Tot ce am învăţat despre noi înşine pe parcursul pandemiei ar trebui să ne inspire şi să ne ajute să depăşim mai uşor orice încercări viitoare. Noi, ca naţiune, trebuie să ieşim mai puternici şi mai uniţi din această criză sanitară teribilă. 2022 ne bate la uşă: să îi deschidem, aşadar, cu speranţă, cu inima deschisă şi cu încrederea că toate eforturile noastre vor însemna bucuria de a ne regăsi, cu adevărat, în normalitate. La mulţi ani, oriunde vă aflaţi! Vă doresc un An Nou fericit, cu sănătate şi împliniri!", a mai transmis Klaus Iohannis.

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: