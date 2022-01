Ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, a solicitat joi procurorului general Gabriela Scutea luarea măsurilor necesare de prevenire şi combatere a oricărui 'tip de activitate infracţională', cum ar fi înşelăciunea, abuzul în serviciu, concurenţa neloială, ce ar putea să se săvârşească în contextul crizei energiei şi a fenomenului asociat de majorare a facturilor.

"Ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, a transmis procurorului general Gabriela Scutea, astăzi, 13 ianuarie 2022, o adresă prin care, în temeiul art.132 alin.(1) din Constituţie şi art. 69 alin. (3) teza II din Legea nr. 304/2004, a îndrumat Ministerul Public să ia măsurile necesare potrivit competenţei legale pentru a descoperi, preveni şi combate eficient orice tip de activitate infracţională ce ar putea fi desfăşurată în contextul crizei energiei şi a fenomenului asociat de majorare a facturilor la energie, cum ar fi înşelăciunea, abuzul în serviciu, concurenţa neloială, grup infracţional organizat, care pot afecta drepturile cetăţenilor a căror apărare reprezintă o datorie constituţională a Ministerului Public", conform Agerpres.ro.

Potrivit comunicatului, acest demers se adaugă îndrumărilor nr. 99940/28.11.2019 şi nr. 45318/10.06.2020 către Ministerul Public, prin care ministrul Justiţiei a cerut combaterea eficientă a fenomenelor de crimă organizată, trafic de persoane, de droguri, infracţiuni cu violenţă, infracţiuni la regimul silvic.

Decizia vine după ce tot mai multe persoane s-au plâns că au primit facturi la energie foarte mari.

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, Mihai Culeafă, a anunţat miercuri că, în ultima săptămână, au fost controlaţi 37 de furnizori de energie electrică şi gaze, constatându-se faptul că doi au emis facturi pe luna noiembrie fără a aplica plafonarea sau compensarea preţurilor, conform prevederilor legale.

De asemenea, ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anunţat că Guvernul intenţionează să dea, săptămâna viitoare, o ordonanţă de urgenţă cu măsurile ce vor fi luate în contextul preţurilor ridicate la energie.

"Am avut la începutul şedinţei de Guvern o discuţie la solicitarea prim-ministrului cu privire la preţurile la energie electrică şi la gazele naturale, la măsurile pe care le vom lua. Am discutat cu toţi miniştrii de linie, cu ministrul IMM-urilor, ministrul Economiei, ministrul Agriculturii, ministrul Finanţelor, ministrul Transporturilor, măsurile pe care le vom lua. Săptămâna viitoare dorim să ieşim cu ordonanţa de urgenţă care să aprobe aceste măsuri. Se referă la ce vom face după data de 1 aprilie, de prelungire a schemei de ajutor pentru consumatorii casnici, pentru IMM-uri, ce vom face de la 1 februarie. Cum am zis, vom acţiona pentru zona de industrie alimentară şi agricultură, siguranţa alimentară fiind foarte importantă. De asemenea, ministerele de linie gândesc scheme de ajutor şi pentru alte industrii", a explicat Virgil Popescu, la finalul şedinţei de Guvern de miercuri.

El a reiterat faptul că trebuie să existe măsuri ferme vizavi de furnizorii care nu au întocmit facturile corespunzător şi că există deja pe circuitul de avizare, spre la final, modificarea Legii 259, iniţiată prin ordonanţă de Ministerul Muncii. Sursa foto: Agerpres Foto

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: