Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat că Ordonanţa de Urgenţă privind scăderea plafoanelor la energie şi gaz şi creşterea limitei de consum va fi aprobată săptămâna viitoare.

"Când dăm ordonanţa în cursul lunii ianuarie, practic şi vorbim de Ordonanţa care va fi aprobată săptămâna viitoare cu modificările, faptul că până la 30 iunie se fac regularizări la tot consumul în această perioadă, putem discuta inclusiv luna ianuarie, poate, de ce nu, dacă Ministerul Justiţiei ne permite să discutăm de plaja de consum şi în noiembrie şi în decembrie", a spus Popescu, la sediul PNL, conform Agerpres.ro.



El a explicat motivul pentru care este nevoie de modificarea actului normativ adoptat în toamnă.



"Am spus că în ianuarie facem această evaluare şi vedem cum se încadrează consumul în această iarnă. Iernile diferă de la una la alta, poate fi mai frig într-o iarnă, datele statistice pot să difere de la iarnă la iarnă şi acum am făcut această ajustare. (...) În toamnă, în Parlament s-a votat şi s-a modificat Ordonanţa de Urgenţă care nu prevedea nici plafoane, nici multe plaje de consum, nu prevedea nici instituţii, deci practic a fost modificată complet, 100% în Parlament. Legea s-a aplicat, problema pe care am avut-o este că furnizorii nu au aplicat legea. (...) Măsura plafonării, aşa cum a fost făcută şi aşa cum este făcută acum, face o intervenţie în piaţă şi este benefică pentru români şi dacă considerăm că mai trebuie modificat ca să fie şi mai bine pentru români o vom face la fiecare evaluare. (...) În toată această perioadă vom merge mai departe şi vom face evaluare şi vedem ce măsuri vom lua după 1 aprilie", a spus ministrul Energiei.



El a fost întrebat dacă îşi dă demisia din fruntea ministerului.



"Eu nu comentez lucruri pe care nu le-am spus. De la început am spus că eu nu recomand nimănui şi puteţi vedea exact în ambele înregistrări că eu nu recomand nimănui, nu pot să spun nimănui acest lucru, nu plătesc o factură în mod eronat şi merg până în pânzele albe, am şi explicat cele două cazuri pe care le-am avut de-a lungul timpului, în urmă cu doi ani de zile, un urmă cu un an şi ceva de zile sau trei ani şi în urmă cu doi ani de zile, astea sunt fake-news-uri", a afirmat Virgil Popescu.

Sursa foto: Agerpres Foto

