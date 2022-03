Platformă împotriva Fake News-ului: ce spun ONG-urile și autoritățile despre proiect

Organizațiile ActiveWatch și GlobalFocus Center au reacționat după apariția în presă a unor informații cu privire la realizarea de către stat a unei platforme care va scana presa online, blog-urile și rețele sociale, în căutarea de ”fake news”, proiect care ar implica și cele două organizații. De asemenea, reacții privind acest subiect au avut și președintele PSD, Marcel Ciolacu, dar și Guvernul României.

ActiveWatch a prezentat un desfășurător al modului în care a arătat implicarea lor în această inițiativă, implicarea ce, conform lor, va înceta de astăzi. De partea cealaltă, GlobalFocus Center susține că proiectul este unul complet independent și că nu intenționează să protejeze guvernul. Explicația vine după ce informațiile din presă spun faptul că ”cine asociază Guvernul, președintele și premierul cu corupția ori incompetența e suspect de propagandă rusă în algoritmi propuși mecanismului”, scrie Profit.ro.

Redăm mai jos pozițiile oficiale publicate de cele două organizații:

Poziția ActiveWatch privind platforma de detectare a dezinformărilor din online

”ActiveWatch nu a susținut, nu susține și nu va susține CENZURA guvernamentală.

Cronologie:

Vineri, 4 martie 2022, ActiveWatch a participat la o întâlnire preliminară pentru a sonda posibilitatea de afiliere într-un mecanism de cooperare între membri ai societății civile și din aparatul guvernamental, cu scopul clar asumat de toți participanții că acest instrument va sprijini comunicarea corectă și transparentă a autorităților în contextul invaziei din Ucraina. ActiveWatch a luat decizia să participe tocmai pentru a evalua în ce măsură pot fi evitate erorile de comunicare dinspre autorități spre cetățeni din timpul pandemiei.

Sâmbătă, 5 martie 2022:

În urma unei discuții interne, decidem să nu ne asociem instituțional, dar să oferim expertiză, în regim de voluntariat, astfel încât să observăm dacă acest grup va lua decizii care afectează libertatea de expresie sau care afectează interesul public și accesul la informații corecte și complete pentru public.

În intervalul 7 - 9 martie au loc discuții de organizare și de design metodologic. Nu este nimic bătut în cuie, nu este nimic definitivat, sunt doar discuții preliminare. Întregul mecanism este informal și în faza de organizare, definire a rolurilor, competențelor și valorilor.



Întreaga comunicare și interacțiune la nivelul acestui task force în stadiu embrionar este construită în jurul afirmării clare a faptului că ONG-urile NU lucrează pentru Guvern, ci vor încerca să ajute, unde pot, cu identificarea acelor subiecte care pot fi distorsionate în spațiul public și unde autoritățile au OBLIGAȚIA să comunice prompt și transparent, astfel încât să nu amplifice panica morală și să nu repete greșelile din perioada pandemiei.



Motivația ActiveWatch de a participa la o astfel de inițiativă:

Am încercat în mod autentic și dezinteresat să arătăm actorilor guvernamentali că avem competențe și o viziune mult mai democratică asupra spațiului public. Am presupus că, din poziția de observatori, putem preveni eventuale derapaje în comunicarea instituțiilor statului și că le putem împinge să comunice profesionist, empatic și transparent cu mass-media și publicul larg.

Am decis precaut să nu respingem din start o astfel de colaborare, astfel încât să ne demonstrăm buna-credință și să ne reafirmăm atașamentul față de misiunea și valorile noastre: din 1994 milităm pentru comunicare liberă în interes public.

Eroarea noastră de judecată și de strategie:

Deși avem încredere în competențele și buna-credință a partenerilor din ONG-uri care au fost dispuși să contribuie la dezvoltarea acestui mecanism, cu accent pe îmbunătățirea comunicării și nu pe suprimarea ei, am subestimat impactul negativ pe care această platformă (neoficială, neformalizată și nedefinitivată) l-ar putea avea asupra percepției publice, mai ales în acest context tulbure. Am ales să ne concentrăm pe ce putem și știm să facem într-o manieră pozitivă și am mizat pe principiul colaborării loiale între ONG-uri și autorități. Din punctul nostru de vedere, mesajul ONG-urilor a fost tot timpul evidențiat și ferm: scopul acestui demers este de ajuta publicul să ia decizii informate și să nu pice pradă campaniilor de dezinformare coordonate de diferiți actori din societate.

Decizia ActiveWatch:

Pentru că am evaluat greșit această POSIBILĂ colaborare și pentru că observăm că, în acest moment, participarea noastră nu ar face decât să amplifice neîncrederea la nivelul societății, vom înceta orice comunicare cu entitățile implicate în această platformă. Vom colabora și comunica doar în contexte formale, deschise mass-media și publicului larg.

Vom continua activitatea de monitorizare a activității Guvernului și a altor actori instituționali sau politici care influențează negativ libertatea de exprimare și accesul la informații de interes public.”

Poziția GlobalFocus Center privind platforma de detectare a fake-news-urilor

”Tocmai pentru că guvernul a avut o #comunicare deficitară în aceste zile, am văzut efectele (lumea ia pastile cu iod, se formează cozi la benzinării, bănci și birouri de pașapoarte) și am fost solicitați noi, ca experți, să clarificăm situația , am luat inițiativa de a crea, exclusiv împreună cu colegi din alte #ONG-uri, un mecanism prin care să punem presiune pe guvern să comunice mai prompt, mai corect, mai complet.

Acest mecanism este 𝟏𝟎𝟎% 𝐢𝐧𝐝𝐞𝐩𝐞𝐧𝐝𝐞𝐧𝐭, nu există și nu va exista finanțare guvernamentală (de altfel în momentul de față nu există deloc finanțare – suntem în discuții cu parteneri internaționali pentru identificarea acesteia!), guvernul nu va fi unicul beneficiar, nu lucrăm și nu vom lucra pentru guvern sau ca să-l protejăm, acesta este liber să ia în considerare sau nu recomandările noastre. Noi suntem integral responsabili pentru recomandările pe care le facem, iar guvernul este integral responsabil pentru cum înțelege să reacționeze la ele. Va exista un protocol de colaborare între acest task-force format din experți și beneficiari (inclusiv guvernul) care va specifica foarte clar ce face și ce este și mai ales ce NU face și NU este acest mecanism, astfel încât să ne asigurăm că el sprijină, nu împiedică libertatea de exprimare. Toată activitatea noastră de până acum a fost pusă în slujba informării corecte și adesea acest lucru ne-a adus în conflict cu instituții politice sau guvernamentale.

Mecanismul nu este definitivat. Termenii de căutare circulați în public nu au nicio valoare, nu sunt cei definitivi, sunt colectați de la instituții guvernamentale și alți parteneri din societatea civilă într-un proces de brainstorming. Am solicitat contribuții și idei de la mai mulți parteneri, inclusiv de la guvern și așteptăm în continuare să ni le furnizeze. Pe baza lor, dar mai ales a metodologiei noastre, noi vom alege și decide cum vor arată algoritmii de căutare. Lista de parteneri cu competență în domeniu rămâne deschisă și ni se poate alătură oricine este interesat și poate să aducă o contribuție relevantă.

Din punct de vedere 𝐭𝐞𝐡𝐧𝐢𝐜, vom folosi aplicațiile Pulsar și CrowdTangle pentru a identifica temele prioritare de discuție în spațiul #public, instrumente care sunt disponibile, cu licență, oricărei alte organizații sau altor persoane care doresc să facă propria lor monitorizare online și social media. Filtrarea finală privind recomandările de reacție din partea instituțiilor statului sau societății civile/ mediului privat va fi însă făcută de experți. Vom transmite la final rapoarte regulate către ONG-uri, asociații patronale și sindicale, guvern, mediu academic, instituții care au un rol în comunicarea pe acele teme cu recomandări de reacție.

GlobalFocus Center este parte a unor 𝐫𝐞ț𝐞𝐥𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐞𝐱𝐩𝐞𝐫ț𝐢 de prestigiu care luptă cu dezinformarea Beacon Project, Open Information Partnership, etc.) și pe baza acestei experiențe, inclusiv în perioada Covid în care am derulat inițiative similare (vezi linkuri mai jos), știm ce efecte devastatoare la nivel social poate avea comunicarea oficială deficitară. Când mecanismul de lucru va fi definitivat, va fi perfect transparent și vom fi bucuroși să-l explicăm oricui este interesat; de altfel, metodologia folosită este similară cu cea a partenerilor noștri, Bellingcat și DFRLab, cele mai prestigioase instituții în plan internațional care promovează informarea corectă, #factchecking și lupta cu #dezinformarea și împreună cu care am organizat în trecut cursuri de pregătire a experților din societatea civilă și presă în utilizarea exact acestor instrumente pe care le folosim acum.”

Guvernul spune că este deschis cooperării cu ONG-urile pentru combaterea știrilor false, dacă rezultatul este în beneficiul cetățenilor

Guvernul este deschis cooperării cu reprezentanţii societăţii civile în domeniul combaterii dezinformării şi ştirilor false, cât timp rezultatul cooperării este în interesul şi beneficiul cetăţeanului, precizează Biroul de presă al Executivului.

"Activitatea grupului este independentă de funcţionarea şi structurile Guvernului, produsele primite urmând a fi analizate şi, eventual, valorificate. Proiectul este iniţiat de societatea civilă, iar Guvernul nu a cerut monitorizarea vreunui termen specific", a mai precizat Biroul de presă al Guvernului.

Ciolacu: Trebuie să luptăm cu dezinformarea, dar fără a suprima sub nicio formă liberatea de exprimare

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că trebuie să luptăm cu dezinformarea, dar fără a suprima sub nicio formă libertatea de exprimare folosind instrumente ale regimurilor totalitare.

"PSD nu va fi niciodată de acord cu propunerea făcută domnului Arafat de către 'societatea civilă'! #Cenzura, #MinisterulAdevărului, #Scânteia nu pot deveni armele democraţiei şi ale statului de drept. Trebuie să luptăm cu dezinformarea, dar fără a suprima sub nicio formă libertatea de exprimare folosind instrumente ale regimurilor totalitare", a scris Ciolacu pe Facebook.com.

El a adăugat că miniştrii PSD "nu vor desemna niciun cenzor pentru propăşirea cultului personalităţii niciunui tovarăş sau vreunui alt 'geniu al Carpaţilor'".

"Fake-news-ul se combate printr-o comunicare corectă şi la timp, nu cu 'experţi' sau 'consultanţi' care să vâneze vrăjitoare", a mai spus Ciolacu.

Sursa foto: Pixabay

