Etapa de autorecenzare a recensământului populației și locuințelor a început cu probleme tehnice, site-ul recensamantromania.ro fiind picat. Directorul INS spune însă că situația se va remedia în cel mult 48 de ore.

Directorul Institutului Naţional de Statistică (INS), Tudorel Andrei a declarat luni, la Oradea, în prima zi a Recensământului Populaţiei şi Locuinţei, că problemele site-ul oficial al recensământului, recensamantromania.ro, se vor remedia în cel mult 48 de ore, numărul mult prea mare de intrări pe secundă, peste cele 1.200 proiectate, ducând la blocajul întâmpinat în primele ore ale zilei, potrivit Agerpres.

Până atunci, directorul INS i-a îndemnat pe cei care doresc să se autorecenzeze să folosească link-ul autorecenzare.insse.ro, prin care se intră direct în platforma de autorecenzare.

"Daţi-mi voie să-mi cer scuze pentru micile inadvertenţe care au fost la începutul acestei zile. Momentan au fost rezolvate şi am informat şi printr-un comunicat al institutului faptul că autorecenzarea se poate realiza direct accesând autorecenzare.insse.ro şi urmând apoi calea pe care am prezentat-o în diverse materiale publicitare. Toate acestea s-au întâmplat întrucât a fost un interes deosebit la prima oră şi accesările au fost mult mai multe decât am proiectat noi, în interfaţă", afirmat Tudorel Andrei, într-o conferinţă de presă.

Potrivit acestuia, sistemul face faţă autorecenzării, dar interfaţa reprezentată de site-ul recensământromânia.ro a fost proiectată pentru mai puţine accesări decât cele de la prima oră.

Directorul INS a menţionat că nu este vorba despre o problemă bugetară, fiind alocate toate fondurile necesare, site-ul fiind un serviciu achiziţionat conform uzanţelor, prin achiziţie publică, de la firma care a oferit cel mai mic preţ.

Sistemul era proiectat la 1.200 de intrări pe secundă, dar numărul intrărilor a fost mult peste această valoare Tudorel Andrei, director INS

"Sistemul era proiectat la 1.200 de intrări pe secundă, dar numărul intrărilor a fost mult peste această valoare şi astfel s-a ajuns la această situaţie. Firma care a proiectat nu s-a gândit că poate fi un interes atât de mare în prima parte a recensământului. Dar vă asigur că INS-ul, împreună cu STS-ul, cu care am lucrat impecabil şi cu Banca Mondială, pentru că este un proiect derulat cel puţin în trei, vom asigura tot suportul încât va fi o acţiune de succes. Colegii mei au făcut toate eforturile şi au venit cu această schimbare din mers. Butonul respectiv este accesat direct prin comandă şi nu prin apăsare şi din câte înţeleg nu sunt inadvertenţe", a spus Tudorel Andrei.

Și la evenimentul de lansare a platformei de autorecenzare din 11 martie, directorul STS, general-locotenent ing. Ionel Sorin Bălan, a confirmat, la întrebarea wall-street.ro, că există o posibilitate ca astfel de probleme să apară dacă sunt foarte multe accesări simultane la începutul perioadei de autorecenzare.

