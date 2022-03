Directorul STB, despre controlul ANPC: Ne ajută, pentru că subliniază probleme pe care le-am sesizat de mult timp

Controlul derulat de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor ne ajută, pentru că a scos în evidenţă probleme pe care le-am sesizat în urmă cu mult timp şi poate luăm nişte măsuri acolo unde cetăţenii au sesizat probleme, a declarat directorul general al Societăţii de Transport Bucureşti, Adrian Criţ.

"Urmare a ceea ce s-a întâmplat, şi sincer vă zic, controlul ANPC pe noi ne ajută pentru faptul că nişte probleme pe care eu le-am sesizat în urmă cu mult timp au fost scoase în evidenţă şi poate luăm nişte măsuri punctuale acolo unde cetăţenii au sesizat nişte lucruri, pentru că ANPC a venit în control urmare a unor sesizări. E clar că, dacă ne dorim calitate în transportul public, avem nevoie de concurenţă pe anumite servicii. Dacă vorbim de efectuarea serviciului de transport public pe suprafaţă, în momentul de faţă STB e concurat de încă trei operatori", a spus Criţ.

Potrivit acestuia, în urma controlului, în prima fază au fost oprite de la a intra pe traseu câteva zeci de mijloace de transport în comun, dar s-a intervenit punctual şi au mai rămas "doar câteva care nu au intrat în circulaţie".



Şeful STB a menţionat că au fost controlate şapte puncte de lucru, iar şase dintre acestea au fost amendate, cuantumul amenzilor fiind între 20.000 şi 50.000 de lei.



"S-au primit amenzi urmare a faptului că legislaţia trebuie aplicată. Legislaţia se aplică, nu contează că suntem o societate a municipalităţii. În urmă cu o oră am avut o discuţie cu domnul preşedinte al ANPC (Horia - Miron Constantinescu, n.r.) şi împreună am dispus să avem un plan de implementare pe măsurile luate, astfel încât asemenea lucruri să nu mai fie posibile la nivelul transportului public din Capitală. Dânşii au sesizat ceva. Aceste lucruri se analizează punctual de o comisie care va fi constituită la nivelul fiecărei autobaze şi vom lua măsurile punctuale astfel încât calitatea serviciilor să fie una mult mai bună decât în prezent", a precizat Adrian Criţ.



El a subliniat că la STB trebuie lucrat "pe tot ce înseamnă calitatea angajaţilor", partea de formare profesională trebuie să fie mai intensă şi mai aplicată. La fel, şi partea de control care se efectuează în autobaze şi depouri trebuie să fie mult mai intensă, iar procedurile pe partea de curăţenie şi mentenanţă trebuie implementate.



Directorul STB a subliniat că a luat decizia ca partea de spălare vehicule să fie efectuată în paralel şi de către firme terţe, urmând ca zilele acestea să fie scoasă la licitaţie spălarea vehiculelor în anumite autobaze şi depouri.



Totodată, în ceea ce priveşte accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilităţi, trebuie intervenit şi achiziţionate mijloace de transport în comun cu rampe de acces.



"E clar că am moştenit acest parc de tramvaie foarte vechi. De asemenea, troleibuzele Astra Icarus au vârste de cel puţin 25 de ani şi acolo trebuie intervenit, trebuie achiziţionate alte mijloace de transport în comun. Avem circa 17.000 de persoane cu dizabilităţi pentru care municipalitatea decontează lunar abonamente, iar acestea trebuie să fie mulţumite de serviciul pe care îl oferim. Nu putem să ţinem aceste persoane în staţii să aştepte până când vine un mijloc de transport conform, care e prevăzut cu rampă de acces. Ca urmare a strategiei pe care o am aprobată în Consiliul de Administraţie şi urmare a contractului de delegare pe care îl avem cu municipalitatea, implementăm nişte măsuri vizavi de achiziţia mijloacelor de transport moderne şi de investiţii în infrastructură. Noi am declanşat şi avem studii de fezabilitate aproape finalizate pentru şase dintre liniile ce trebuie modernizate. Pentru două linii, linia 40 şi linia 55, s-au depus studiile de fezabilitate la municipalitate, astfel încât să se poată declanşa procedura de achiziţie publică în vederea modernizării liniilor respective cu tot de peroane", a spus Criţ.



Pe partea de igienizare, de starea tehnică a vehiculelor, a adăugat el, STB achiziţionează materiale, se implică, are dispozitivele respective cu care se face curăţenia şi angajaţii care trebuie să facă tot ce scrie în fişa postului.



Comisarii de la Protecţia Consumatorilor au oprit de la a intra pe traseu, miercuri dimineaţa, mai multe mijloace de transport în comun care prezentau deficienţe majore, în urma unor controale pe care le derulează la Societatea de Transport Bucureşti (STB).



Potrivit unui comunicat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), au fost controlate tramvaiele, autobuzele şi troleibuzele care urmau să intre pe traseu la prima oră a dimineţii de la mai multe depouri şi autobaze ale STB.



"În această dimineaţă, începând cu ora 3:30, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a realizat o serie de acţiuni de control în principalele depouri şi autobaze ale Societăţii de Transport Bucureşti (STB), pentru a verifica modul în care sunt respectate drepturile consumatorilor, atunci când utilizează mijloacele de transport în comun din Capitală. Echipe de control al Comisariatului Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea (CRPCR) Bucureşti-Ilfov, coordonate de preşedintele ANPC, Horia Constantinescu, şi vicepreşedintele ANPC, Mihai Culeafă, au verificat depourile şi autobazele STB de la Victoria, Dudeşti, Giurgiului, Militari, Berceni, Titan etc. Au fost controlate tramvaiele, autobuzele şi troleibuzele care urmau să intre pe traseu la prima oră a dimineţii, pornind de la aceste locaţii, dar, din respect pentru bucureşteni, pentru a nu le cauza întârzieri în deplasările lor matinale cu transportul în comun, au fost oprite de la a intra pe traseu doar cele care au prezentat deficienţe majore, care îi puteau pune în pericol sau le afectau sănătatea", se precizează în comunicatul instituţiei.



Câteva dintre de neregulile importante constatate de echipele de control al CPCR Bucureşti-Ilfov au fost de ordin tehnic, respectiv prezenţa unor uşi care nu se închideau complet, fără etanşeizare, lipsa mânerelor de susţinere sau prezenţa unor mânere deteriorate, fără protecţia de PVC, în pericol de a se rupe sau fiind imposibil de dezinfectat, existenţa linoleumului deteriorat de pe pardoseală - cu bucăţi lipsă sau dezlipite şi ridicate, punând în pericol călătorii, lipsa rampelor de acces pentru persoanele cu dizabilităţi, funcţionarea precară a instalaţiilor de ventilaţie sau încălzire în mijloacele de transport în comun.



Autorităţile de control au descoperit, de asemenea, deficienţe de igienă şi întreţinere, precum neigienizarea totală sau parţială a incintelor mijloacelor de transport în comun, utilizarea unor substanţe ineficiente pentru igienizare sau utilizarea unor ustensile vechi, deteriorate şi neigienizate pentru curăţarea mijloacelor de transport în comun.

