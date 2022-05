Jill Biden le-a servit mâncare soldaților americani de la Mihail Kogălniceanu, luând exemplu soțului, care anterior a mâncat pizza cu soldații americani din Polonia.

Sâmbătă, Jill Biden are programată o întâlnire cu soţia preşedintelui României, Carmen Iohannis, prilej cu care va exprima recunoştinţa pentru generozitatea şi sprijinul poporului român în ajutorarea refugiaţilor ucraineni.

Ulterior, soţia preşedintelui american va vizita o şcoală publică din Bucureşti, care găzduieşte elevi ucraineni refugiaţi.

On the ground in Romania and heading to serve a meal to our U.S. troops stationed here at Milhail Kogălniceanu Air Base. pic.twitter.com/vRuuPcgiqe— Jill Biden (@FLOTUS) May 6, 2022