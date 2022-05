Prima Doamnă a SUA, Jill Biden, a fost duminică în Ucraina, unde s-a întâlnit cu Olena Zelenska, sotia președintelui ucrainean, conform CNN

Prima doamnă a Statelor Unite a Americii a vizitat Uzhhorod, un orășel din sud-vestul țării, trecând granița din Slovacia, unde se afla într-o vizită oficială. Venirea în Ucraina a fost neanunțată conform Casei Albe, care a confirmat informațiile cu privire la prezenta soției președintelui american în Ucraina.



Aceasta s-a întâlnit cu Olen Zelenska, soția președintelui Volodimir Zelensky într-o școală folosită drept locuință temporară și adăpost pentru 163 de ucraineni, inclusiv 47 de copii.

⚡️⚡️ US First Lady Jill Biden and Ukraine's First Lady Olena Zelenska greet each other as they meet in Uzhhorod in western Ukraine on May 8.



Video: Zakarpattia Oblast Administration via Telegram. pic.twitter.com/lCaWXwd0Hy— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) May 8, 2022

BREAKING: First lady Jill Biden crossed the border into Ukraine, making an unannounced visit to the country amid Russia’s ongoing invasion. She met with Ukrainian first lady Olena Zelenska, who had not appeared in public since the Feb. 24 Russian invasion. https://t.co/vTgDSilA8Z — Tyler Pager (@tylerpager) May 8, 2022

UZHHOROD, Ukraine - Scenes from Jill Biden’s unannounced visit to Ukraine, where she met Olena Zelenska, the first lady https://t.co/vTgDSil2jr pic.twitter.com/lovoYhuRFm— Tyler Pager (@tylerpager) May 8, 2022

Cu o zi în urmă, prima doamnă a Statelor Unite ale Americii, Jill Biden, şi soţia preşedintelui României, Carmen Iohannis, au discutat, la Şcoala Gimnazială "Uruguay" din Sectorul 1 al Capitalei, cu mame şi profesoare refugiate din Ucraina.

