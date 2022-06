Primăria Sectorului 6 vrea să recupereze 11.382 mp de teren din Parcul Grozăvești, pentru a-l amenaja și reda cetățenilor. Acesta se află în proprietatea statului, iar instituția a început demersurile pentru a-l prelua.

”Colegii de la Serviciul Cadastru, Fond Funciar și Patrimoniu au întocmit documentele, iar consilierii locali Sector 6 au votat marți, 28 iunie, hotărârea prin care solicită Primăriei Capitalei să adopte la rândul său o hotărâre de Consiliu General prin care să ceară Guvernului trecerea terenului din domeniu public al statului în domeniu public al Municipiului București și în administarea Sectorului 6, pentru a fi făcut parc”, este menționat pe pagina de Facebook a instituției.

În urmă cu 12 ani, statul român a dat terenul de la Grozăvești Serviciului Român de Informații pentru a ridica un spital.

În prezent, locuitorii din zonă se pot bucura de plimbări în Campusul Politehnica, deschis pe 2 iunie, după ce primarul Ciprian Ciucu a obținut deschiderea lui pentru publicul larg.

"Am identificat mai multe terenuri degradate. Sunt terenuri în cartiere cu densitate mare, spații aflate în administrarea altor instituții, care arată degradat și sunt pline de mizerie. Am identificat terenuri care aparțin Bibiliotecii Metropolitane București, cu care avem parteneriat și o să le amenajăm peisagistic. Armata are terenuri. Vreau să discut să vedem dacă putem face un parc mare, în zona Pieței Drumul Taberei. Sunt vizate și foste terenuri industriale. Avem vreo 20-30 identificate deja, pe care vrem să facem amenajări și să creștem calitatea vieții", a declarat edilul.

Zilele acestea, Ciucu, împreună cu peisagiștii ADPDU Sector 6, se află într-o vizită de studii în Olanda. Aceștia discută cu specialiștii și caută soluții pentru ca Sectorul 6 să aibă parte de amenajări de calitate, cu plante adecvate, în contextul încălzirii globale, care e posibil să ducă la interzicerea prin lege a sistemelor de irigații pentru gazon în mediul urban.

Sursa foto: Primăria Sector 6/ Facebook

