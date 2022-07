Surse News.ro: Guvernul ar putea raționaliza gazele pentru firme la iarnă

Deși ni se promite că vom deveni cei mai mari producători de gaze naturale din UE, Guvernul ar putea să le raționalizeze la iarnă, cel puțin pentru companii.

Guvernul ia în calcul ca în această iarnă, în funcţie de evoluția situației din Ucraina și Rusia, să impună o raţionalizare a consumului de gaze pentru companii, au precizat surse guvernamentale pentru News.ro. Consumatorii casnici nu ar urma să fie afectați.

Cum ar putea fi raționalizate gazele naturale pentru companii

În urma unei discuţii care a avut loc în cadrul Guvernului s-ar fi analizat varianta ca firmelor să li se aplice un procent echitabil de consum de gaze, pe perioada iernii. Acest scenariu al raționalizării gazelor naturale se va aplica însă doar în cazul în cazul în care vor exista probleme cu aprovizionare, mai spun sursele News.ro.

În urmă cu câteva zile, premierul Ciucă dădea însă asigurări că, odată cu începerea producției de gaze prin proiectul MGD, România își va asigura 90% din necesar doar din surse proprii.

