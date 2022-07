Living Rock, festivalul alternativ de muzică de la mare, ce va avea loc în weekendul 19-21 august, pe plaja Tuzla, și-a anunțat line-up-ul final.

Astfel, spre deosebire de edițiile anterioare, când cap de afiș au fost artiștii autohtoni, festivalul aduce anul acesta în line-up drept cap de afiș o trupă din străinătate: formația belgiană Balthazar.

Pe lângă ei, pe plaja Tuzla vor mai concerta byron, The Mono Jacks, Robin and the Backstabbers, Vița de Vie, Coma, Luna Amară, Piqued Jacks (Italia), Silent Strike, Luiza Zan & Gyárfás István, Bogdan Simion & Lăutarii de Mătase, Amadeus, Dl. Goe, Oigăn + Doru, Toulouse Lautrec și E.M.I.L.

Un abonament de 3 zile la festivalul Living Rock costă 275 lei, iar un bilet pentru o singură zi costă 120 de lei.

Campingul va fi permis la fața locului după achitarea în avans a biletului de camping, separat de abonamentul la festival (un bilet de camping pentru fiecare persoană).

De asemenea, va exista și o parcare pentru rulote, unde doritorii vor putea avea acces prin plata unui bilet de parcare.

Sursa foto: Cătălin Georgescu

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

