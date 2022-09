Azilul de bătrâni la stat sau cum trebuie să așteptați să moară cineva pentru internare

Bătrânețea este o perioadă a vieții prin care treci de cel puțin de două ori: odată prin propria ta experiență, și mai devreme prin cea a celor dragi care devin din ce în ce mai dependenți odată cu vârsta. Această perioadă s-a transformat într-o grijă mai mare pentru aparținători decât pentru bătrâni. Care este soarta bunicilor noștri? S-ar lăsa ei în grija necunoscuților? Iar dacă da, este un azil de bătrâni soluția care să ne liniștească atât pe ei cât și pe noi?

Ca să văd cât de greu e să ajungi la acel „pahar de apă” adus la bătrânețe, am contactat mai multe aziluri de bătrâni din București ca să aflu care sunt condițiile, costurile și actele necesare, apoi am discutat cu un antropolog despre poziția bătrânilor din România față de căminele de bătrâni.

Ca mulți alți tineri mutați în București din provincie, am lăsat în urmă bunici pe care nu i-am vizitat la timp și pentru care, orice secundă departe de casă era un calvar. Pentru cei mai mulți bătrâni din România, părăsirea casei unde au locuit toată viața este o un impediment pentru a apela la un loc specializat.

De ce se despart așa greu bătrânii din România de casele lor? Antropologul Radu Umbreș este de părere că locuința are un loc central în cultura românească.



„Pentru mulți români, și în special pentru cei în vârstă, casa este mai mult decât o proprietate imobiliară pentru că reprezintă sfera principală a vieții private, spațiul de siguranță și confort într-o lume agitată și periculoasă. Ideea de a vinde sau de a părăsi casa la bătrânețe poate produce un disconfort accentuat deoarece nu este vorba doar de o locuință, ci de un spațiu material și simbolic”, a explicat antropologul.

Citiți și: Cum se pregătesc românii pentru pensie.

Am vrut să văd dacă un azil de bătrâni din România este soluția care să ne liniștească atât bunicii cât și pe noi. Pentru acest lucru am luat ca exemplu mai multe aziluri de bătrâni din București, de stat și private, unde am analizat care sunt prețurile, condițiile și cât durează procesul de internare.

Din experiența de a vizita azilurile de bătrâni de stat, m-am întâlnit cu reticiența personalului care m-au privit judecător când am zis că aș vrea să o internez pe bunica în centrul lor. „De ce nu o luați acasă?”, „Dacă vă permiteți ați putea apela la alte opțiuni!”, „Azilul de bătrâni nu este pentru toată lumea!”. Acestea au fost câteva dintre reacțiile cu care m-au întâmpinat reprezentanții căminelor de bătrâni.

Citeste si: FOTO | Pasajul Unirii se apropie de redeschidere. Cum arată după...

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale are afișat pe site o listă cu azilurile de bătrâni licențiate din România. În București sunt în total 73 de cămine de bătrâni licențiate, dintre care 66 sunt private și doar 7 sunt cămine de stat.

Lunga așteptare până la azilul de stat: Care sunt prețurile, condițiile și cât durează procesul

Pentru a te interna într-un azil de bătrâni de stat din București, ai nevoie de buletin în sectorul unde se află azilul. Procesul este unul laborios, fiind necesare un teanc de acte și o anchetă socială înainte de internarea în azil.

Dacă îndeplinești condiția să ai buletin în sectorul respectiv, o să trebuiască să trimiți un dosar (vezi actele necesare mai jos în articol) către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din acel sector.

Citeste si: Prognoză: cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni

Cum decurge procesul de internare:

Întocmire dosar;

Anchetă socială;

Lista de așteptare;

Internare în funcție de disponibilizarea unui loc.

Costurile și facilitățile azilurilor de bătrâni de stat:

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Sector 1 are în subordine două cămine de bătrâni, mai precis Complexul Social de Servicii Odăi și Complexul Social de Servicii Străulești.



Conform unui reprezentant al DGASPC Sector 1, prețul maxim pe care ajunge să îl plătească o persoană este de 1.890 lei pe lună la cel din Odăi și 2.000 la cel din Străulești.

Complexul Social de Servicii Odăi are o capacitate de 235 de persoane iar Complexul Social de Servicii Odăi și Complexul Social de Servicii Străulești de 104 persoane.

Camerele sunt de trei persoane iar îngrijirea și activitățile sunt diferite în funcție de gradul de dependență. Pentru plată, se calculează 60% din pensia bătrânului, iar diferența ar trebui să o plătească copiii. Cei 40% din banii pe care trebuie să-i plătească copiii pot să fie subvenționați dacă copilul bătrânului face dovada imposibilității plății. Diferența din pensie se dă înapoi batranului, adică cei 40%.

Citeste si: Canotaj: România va avea în finalele pentru medalii 11 din cele 12...

Dacă ne raportăm la pensia medie din România, care în primul trimestru din 2022 a fost, conform INS, 1.846 lei, cotizația de 60% a unui pensionar este de 1.107 lei/lună, deci, aparținătorii ar trebui să cotizeze cu o sumă de 783 lei/lună pentru căminul din Odăi și cu 893 lei/lună la cel din Străulești.

Acte necesare:

Cerere care sa conțină solicitarea de servicii sociale;

Declaraţie notarială a solicitantului din care să reiasă că nu are copii sau întreţinători legali. În cazul în care aceştia există trebuie să prezinte o declaraţie notarială cu motivele pentru care nu pot îngrijii persoana vârstnică şi să prezinte eventualele acte doveditoare;

Certificat medical din care să rezulte că s-au efectuat analizele medicale pentru bolile infecto-contagioase.

Adeverință de venit impozabil;

Documente doveditoare ale situației locative;

Copii ale actelor de identitate ale persoanei ce doreşte internarea şi ale persoanelor obligate la plata contribuţiei.

Adeverinţă de venit a aparţinătorilor şi a membrilor familiei acestuia (necesare pentru stabilirea contribuţiei de întreţinere ce revine acestora potrivit legii);

Ultimul talon de pensie;

O declarați că aparținătorii își asumă serviciile de înmormântare în cazul decesului.

Ancheta socială

Citeste si: Comisar: Plafonarea prețurilor la energie va duce la diminuarea...

După ce completezi tot dosarul, urmează ca cei de la DGASPC Sector 1 să facă o anchetă socială din care să vadă dacă bătrânul își dorește să meargă la un azil de bătrâni.

Conform unui reprezentant DGASPC Sector 1, dacă bătrânul nu dorește să se interneze, nimeni nu-l poate obliga să facă acest lucru iar dosarul se suspendă.

Lista de așteptare

Dacă persoana a fost admisă pentru internare, aceasta este trecută pe o listă de așteptare. Conform reprezentantului DGASPC Sector 1, eliberarea unui lor se face: „din păcate, când moare cineva”. Nu mi s-a comunicat cât durează tot procesul, dar momentan, ambele aziluri de stat din Sectorul 1 sunt ocupate complet.

Citiți și: Un nou centru social pentru bătrâni, copii și animale se va deschide în România.

Căminul pentru persoane vârstnice al Municipiului Bucureşti este mai ieftin decât cele din Sectorul 1

Un alt azil de bătrâni de stat este Căminul pentru persoane vârstnice al Municipiului Bucureşti “Acad. Nicolae Cajal”. Față de celelalte, acesta este administrat direct de Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, iar aici se pot interna persoane din orice sector din București.

Citeste si: Popovici și Sebastian Dinu, calificați în finala de 100 m liber de...

Costurile Căminului pentru persoane vârstnice al Municipiului Bucureşti “Acad. Nicolae Cajal” sunt universale pentru toate persoanele internate. Persoanele care au aparținători plătesc lunar 1.411 lei lunar, iar aici se aplică tot schema de plată de mai sus: 60% din pensia bătrânului plus 40% de la aparținătorii legali. În cazul în care nu există aparținători, persoana achită doar 60% din pensie.

Capacitatea centrului este de 80 de persoane, iar secțiile sunt împărțite pe patru etaje. Un etaj este destinat persoanelor independente care pot desfășura activități autonome, două etaje pentru persoanele total dependente și un etaj cu persoane semi-dependente.

Există camere de trei, două și o singură persoană, iar grupul sanitar se poate afla fie în cameră fie la comun. Conform reprezentantului, nu există o diferență de preț între aceste camere, iar acestea se distribuie în funcție de disponibilitate. Repartizarea în camere se face în funcție de nevoi și compatibilitatea cu celelalte persoane.

Conținutul dosarului este similar cu cel al centrelor din Sectorul 1, se adaugă doar un examen de la medicul geriatru și un test COVID negativ cu 48 de ore înainte de internare. După efectuarea tuturor analizelor și completarea integrală a dosarului de desfășoară ancheta socială.

Și la acest centru se folosește lista de așteptare în funcție de care sunt internate persoanele vârstnice. Atunci când se eliberează un loc sunt alese persoanele în funcție de data aplicației și compatibilitate.

Azilul privat: condiții de hotel cu spa și jacuzzi, dar prețuri pe măsură

La o căutare sumară pe internet, găsești un paradis al bunicilor, o casă a seniorilor și alte centre cu servicii hoteliere. Față de azilurilor de stat, aici am fost întâmpinată cu entuziasmul unei agenții de turism care vrea să-mi vândă o vacanță de vis pe o insulă îndepărtată.

Pentru azilurile private, gama este mult mai variată, iar fiecare cămin se întrece în serviciile oferite bătrânilor. Aici prețurile variază în funcție de autonomia persoanei și condițiile din cameră.

Prețul de start pentru internarea într-un centru privat de îngrijire a bătrânilor este undeva la 2.500 de lei lunar și poate să depășească 6.500 de lei pe lună. Cele mai pretențioase azilurile de bătrâni oferă facilități de hotel de 5 stele, având săli de gimnastică, cinematograf, piscină, saună, centru SPA și jacuzzi.

La privat, procesul birocratic este mult mai simplu decât în sistemul public. Pentru internare ai nevoie în general de:

copia de buletin a rezidentului;

copia de buletin a aparținătorilor;

aviz epidemiologic de intrare în colectivitate;

talon pensie.

Fiindcă există o plajă de oferte comparativ mai mare de azilurile de bătrâni private, timpii de așteptare nu există sau sunt comparativi mai mici decât la azilurile de stat.

Citiți și: Unul din trei bătrâni de la oraș trăiește singur și nu are cu cine să socializeze.

Sursa foto: Pixabay

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Luminița Mîndrilă a lucrat anterior la Hotnews.ro și Aleph News, iar în prezent acoperă domeniul finanțe-bănci în cadrul Wall-Street.ro. Mai multe articole scrise de Luminița Mîndrilă »

Te-ar putea interesa și: