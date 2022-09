Arena Națională a generat încasări record în acest an pentru bugetul Capitalei

Manifestările organizate în acest an pe Arena Naţională au adus la bugetul local aproximativ 5 milioane de lei, a anunţat primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, citat de Agerpres.

"Spre comparaţie, în anul 2020, încasările au fost de 2 milioane de lei, în 2019 - 1,9 milioane de lei, iar în 2018 - 1,3 milioane de lei. Arena Naţională a găzduit până acum, anul acesta, 30 de evenimente, dintre care 23 au fost meciuri de fotbal, un festival de muzică (Saga Festival), târguri, filmări sau manifestări ale unor instituţii şi companii", a anunțat primarul general al Capitalei.

Astfel, în 2022, încasările depășesc deja pragul de 1 milion de euro, dar ținând cont de costul de 235 de milioane de euro cât a costat construirea celui mai mare stadion din țară, investiția este departe de a se fi amortizat. Dacă ritmul încasărilor se păstrează la acest nivel, mai avem nevoie de aproape 200 de ani.

Nicuşor Dan invită mediul de afaceri, societatea civilă, instituţiile publice care organizează evenimente să aleagă Arena Naţională, "o locaţie modernă, dotată cu tehnologii performante".

El a menţionat că ultimul eveniment care a avut loc pe stadion şi pentru care PMB încasează aproximativ 100.000 de lei a fost ceremonia de absolvire a studenţilor de la Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti, la care au participat aproximativ 8.000 de persoane.

"Am dovedit că putem organiza evenimente de mare anvergură - DOTA/Saga/Euro 2020, evenimentul caritabil We are One, iar dorinţa noastră este să deschidem acest obiectiv către public astfel încât să dezvoltăm economia locală şi să aducem bani la buget, Capitala să fie cunoscută în întreaga lume, iar bucureştenii să se bucure de evenimente de calitate", a transmis Nicuşor Dan.

