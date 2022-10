Ciprian Ciucu: Cartierul Militari va avea căldură în această iarnă

Primăria Sectorului 6 a anunțat remedierea problemelor la rețeaua de termoficare din Cartierul Militari, care era afectat de o conductă ce nu mai funcționa de 20 ani, iar primarul Ciprian Ciucu spune că locuitorii din cartier vor avea căldură în această iarnă.

Potrivit unui comunicat al primăriei de sector, o treime dintre ei au avut mari probleme cu apa caldă și căldura iarna trecută. Situația s-a remediat, iar iarna care vine va trece mai ușor. Asta după ce, la inițiativa primarului Ciprian Ciucu, a fost reabilitată o magistrală de 2 km, care permite furnizarea energiei termice direct de la CET VEST către cartierele Sectorului 6.

„Iarna trecută, aproximativ 50.000 de oameni au stat două luni în frig pentru că un CET privat din zona Preciziei nu a furnizat apă caldă și căldură către Termoenergetica, deoarece crescuse enorm prețul la gaze și produceau și vindeau (reglementat) agentul termic mai ieftin decât prețul cu care cumpărau gazul. Nu au mai cumpărat gaz și nu au mai furnizat căldură. Situația nu m-a lăsat indiferent și, cu toate că nu am atribuții directe în termoficare, ca primar de Sector am demarat discuții cu Termoenergetica pentru a găsi soluții ca în această iarnă situația să nu se mai repete”, a explicat primarul Ciprian Ciucu.

(Sursa foto: Primăria Sectorului 6)

Conducta a fost descoperită de primarul Ciprian Ciucu

Astfel, la începutul acestui an, edilul a descoperit în zona Liniei un tronson important de conductă de rețea primară, care nu mai funcționa de 20 de ani. Putea acoperi cartierul Militari și chiar mai mult. A mers atunci pe teren cu reprezentanții Energetica Servicii și au agreat reabilitarea ei. Lucrarea a costat 700.000 de lei, bani plătiți de PMB, iar conducta a putut fi salvată.

„E foarte interesant cum timp de 20 de ani nimeni nu a știut de această conductă, nimeni nu s-a gândit să o repare. Fusese reabilitată înainte de Revoluție și ar fi fost o lucrare relativ simplă. Împreună cu Primăria Generală, am decis la începutul anului să realizăm această lucrare. Astăzi, înainte de venirea iernii, este gata. Am pus mâna pe conductă și este fierbinte, după 20 de ani”, a declarat Ciprian Ciucu în această dimineață, la inaugurarea noului tronson.

Citeste si: Romanul cu cele mai multe birouri: Criza va mai dura inca 10 ani,...

Această conductă de 2 km va alimenta în mod direct cu agent termic cartierul Militari. Până acum, apa caldă și căldura ajungeau în acest cartier pe ocolite, prin Drumul Taberei. „Vestea bună pentru oamenii din zona Militari/Apusului este că nu vor mai avea probleme iarna aceasta, suntem asigurați. Reabilitarea acestei conducte va rezolva problema Militariului și, mai mult, are puterea să împingă, dacă rețeaua susține, până în zona Giulești, Grozăvești, Crângași și chiar în Sectorul 1”, a mai spus primarul Sectorului 6.

(Sursa foto: Primăria Sectorului 6)

Vom începe lucrările la o conductă îngropată

Vestea și mai bună este că gândim în perspectivă și vom lua măsuri pe termen lung. „Lucrarea actuală va ține 4-5 ani. Pentru câteva ierni suntem acoperiți, dar nu trebuie să ne culcăm pe o ureche. Este nevoie de o lucrare de durată, adică de o conductă îngropată. Am vorbit cu primarul general Nicușor Dan și am agreat ca PMB să susțină jumătate din costul lucrării de îngropare, iar jumătate va fi suportată de Primăria Sectorului 6. Am trecut și prin hotărâre de Consiliu Local acest proiect, ca să facem o lucrare durabilă, care să țină 30-40-50 de ani, cât este normal. Din păcate PMB nu a acordat încă contractul, așa cum fusese vorba, companiei proprii și să se apuce de proiectare și de execuție. Încă mai aștept”, spune Ciprian Ciucu.

Citeste si: Contracte atribuite pentru reabilitarea a 210 kilometri de reţea de...

Sursa foto: Primăria Sectorului 6

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Venit în Capitală în 2007, ca orice copil de provincie cu tolba plină de vise, primul fiind acela de a deveni comentator sportiv - următorul Cristian Țopescu - Adrian a ales să-și înceapă cariera de jurnalist scriind în presă. Deși era abia în al doilea an la Facultatea de Jurnalism , Adrian și-a găsit un loc de muncă la ziarul ” Curierul Național ”. A realizat abia la interviul de angajare că nu mai există departament de sport la ziar, dar asta... Mai multe articole scrise de Adrian Ungureanu »

Te-ar putea interesa și: