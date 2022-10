Nicușor Dan: Primăria va plăti subvenții pentru termoficare de 1,5 miliarde lei

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, atrage atenţia asupra faptului că PMB va plăti în acest an 1,5 miliarde de lei subvenţii pentru termoficare, în condiţiile în care în perioada 2011-2020 achita sub 700 de milioane de lei, iar în 2021 suma a ajuns la 950 de milioane de lei, relatează Agerpres.

În cadrul unei conferinţe de presă, edilul general a declarat că Primăria Capitalei îşi va plăti în acest an datoriile către Termoenergetica, aşa cum a făcut-o şi în anul 2021. El a arătat însă că Municipalitatea nu va putea achita şi alte 600-650 de milioane de lei care s-au acumulat în ultimii trei ani, reprezentând diferenţă de tarif între preţul real de furnizare a gigacaloriei şi preţul pe care îl stabileşte ANRE.



"Noi o să ne stingem datoriile către Termoenergetica până în decembrie, aşa cum am făcut-o şi în 2021, primul an în care s-a întâmplat lucrul acesta. Dar există acea diferenţă de tarif între preţul real de furnizare al gigacaloriei, cu toate pierderile, şi preţul pe care îl stabileşte ANRE. Această diferenţă de tarif este de ordinul 120 de milioane de lei în 2020, 240 de milioane în 2021 şi nu e calculată în 2022, pentru că trebuie făcut bilanţul energetic, dar o să fie undeva la 300 de milioane de lei.

Aceste aproximativ 600-650 de milioane de lei, dacă vrea, Consiliul General le poate recunoaşte. Eu mi-aş dori să vrea, dar pentru asta trebuie să aibă şi banii şi acesta este motivul pentru care am făcut, încă din octombrie anul trecut, solicitări către Guvern pentru a ne ajuta. Pentru că Primăria Capitalei, ca subvenţie, în 2011-2020 în medie a plătit sub 700 de milioane de lei. În 2021 a plătit 950 de milioane de lei şi în 2022 va plăti cu totul undeva la 1,5 miliarde lei. De la 700 de milioane la 1,5 miliarde e deja o diferenţă foarte mare, iar ca să ajungi la 2 miliarde nu se poate. Şi atunci e nevoie de sprijin guvernamental", a spus edilul general.



El a atras atenţia asupra faptului că, în cazul în care nu este achitată suma de 600 de milioane de lei, va fi afectată inclusiv ELCEN, care, aflându-se în insolvenţă, nu poate să acceseze Fondul de modernizare.



"Este o gaură care există în bugetul Termoenergetica şi mai departe este o datorie care se duce către ELCEN şi mai departe este o datorie care se duce în special către Romgaz, dar şi către operatori mai mici, cum este Vest Energo. În momentul de faţă ELCEN este încă în insolvenţă. Fiind în insolvenţă nu poate să acceseze Fondul de modernizare - sume uriaşe pentru retehnologizare, care sunt disponibile la Ministerul Energiei. Şi atunci este în interesul tuturor să rezolvăm odată problema asta. Ce a ţinut de Primăria Capitalei, s-a făcut. Adică nu am mai dus banii pe tot felul de prostii şi i-am dus acolo unde contează", a spus Nicuşor Dan.



Întrebat dacă Termoenergetica riscă să intre în insolvenţă, în cazul în care PMB nu va primi ajutor de la Guvern, Nicuşor Dan a declarat că nu vrea să se gândească la un astfel de scenariu.



"Sunt scenarii multiple, dar eu cred că suntem oameni responsabili cu toţii şi o să aducem la linia de plutire financiară toate aceste companii, ca să putem să accesăm bani europeni. (...) Eu sunt optimist că suntem cu toţii oameni responsabili, pentru că aici e o situaţie care nu ţine numai de alimentarea cu căldură a Bucureştiului. ELCEN produce energie electrică pentru Bucureşti, energie electrică care nu poate să fie adusă, din punct de vedere tehnic, din altă parte. Deci nu ne putem juca cu sistemul energetic din Bucureşti. Sunt convins că o să găsim soluţii. (...) Până în momentul de faţă sistemul funcţionează. Datoriile se reduc, prin efortul, pe moment, al Primăriei Municipiului Bucureşti", a explicat el.



Întrebat dacă există discuţii între PMB şi Guvern pe acest subiect, Nicuşor Dan a confirmat.



"Da, ele există. Există şi un comitet interministerial. (...) Rezultatul de până acum este speranţa că vom rezolva această problemă", a spus Nicuşor Dan.

