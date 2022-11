Marea absență RO-ALERT din avertizarea despre cutremur. IGSU a explicat de ce nu s-a întâmplat acest lucru

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, a declarat că nu au fost trimise mesaje RO-ALERT cu privire la cutremurul de dimineaţă, iar cele apărute în mediul online ar proveni de la aplicaţiile de telefoane mobile, transmite Agerpres.

"De când s-a resimţit cutremurul, au intrat în procedură colegii de la Pompieri, mai ales cu verificarea zonelor vulnerabile. A fost trimisă o echipă de la Pompieri în Bucureşti pentru verificarea Centrului vechi. Nu s-au primit apeluri la 112 şi nici nu s-au înregistrat efecte. (...) Noi nu am dat mesaje RO-ALERT. Când se dau mesaje, scrie clar cine trimite şi că este RO-ALERT. Nu s-au dat mesaje, dar am înţeles că la unele telefoane cu Android există aplicaţii care pot să spună că se întâmplă ceva şi să dea un mesaj, dar noi nu am dat mesaje", a explicat Arafat, la Digi24, conform aceleiași surse.

IGSU a oferit o serie de explicații pentru românii care nu au primit RO-Alert, dar se așteptau ca un asemenea mesaj să vină pe telefoanele lor de la autorități.

”Ulterior producerii cutremurului, în cazul în care acesta generează consecinţe grave, vor putea fi difuzate mesaje de avertizare a populaţiei, cu măsuri de protecţie adecvate (de exemplu: puncte de distribuţie a ajutoarelor de urgenţă)”, menționează IGSU.

Raed Arafat a atras atenţia cu privire la informaţiile care circulă în mediul online, întrucât nu toate sunt corecte.

"Ar fi bine care cei care scriu că au primit mesaje RO-ALERT să ne arate poza mesajului, să fie una reală, bineînţeles. Deci, mare atenţie la informaţiile care circulă în spaţiul online şi ar fi bine să nu le transmitem mai departe pe alte canale. Deci, noi nu am dat mesaje RO-ALERT, am şi verificat dacă nu cumva un judeţ a dat un mesaj post-cutremur şi nu s-a întâmplat aşa ceva", a adăugat Raed Arafat.

Şeful DSU a transmis de asemenea și câteva recomandări în caz de cutremur. "În primul rând, nu ieşiţi din apartament pe scări, nu folosiţi lifturile, mergeţi şi adăpostiţi-vă sub o masă, sub o grindă. Să ştiţi exact care sunt zonele mai tari, unde sunt grinzile şi să staţi acolo în timpul cutremurului. Acesta este sfatul pe care putem să îl dăm. Cel mai important este: fără panică. Iar un alt aspect foarte important: să nu dea toată lumea telefoane pentru că poate să îi blocheze inclusiv pe cei care au nevoie de servicii de urgenţă, dacă sunt efecte, şi să blocheze serviciile de urgenţă. Şi să nu plecaţi cu maşinile pe drumuri, dacă este cu impact, pentru că puteţi bloca serviciile de urgenţă şi intervenţia. Şi, am mai spus-o, toţi să avem în casă provizii măcar pentru 72 de ore: apă, medicamente, radio pe baterie", a subliniat el.

Raed Arafat a precizat că mai multe informaţii despre situaţiile generate de un cutremur pot fi consultate pe pagina oficială fiipregatit.ro.

Sursa foto: Shutterstock / M.Moira

