Consiliul Local al Sectorului 2 a aprobat, miercuri, indicatorii tehnico-economici şi devizul general pentru lucrări de reparaţii interioare şi exterioare la Hala Terminal din Piaţa Obor.

Valoarea totală a lucrărilor de reparaţii interioare şi exterioare, precum şi de refacere parţială a instalaţiilor sanitare, electrice şi termice este de 5.752.699 lei inclusiv TVA, conform Agerpres.ro.



Conform referatului de aprobare, vor fi şi lucrări de modernizare şi recompartimentare, în vederea stopării degradării imobilului şi aducerii acestuia la standardele actuale.



"Activitatea de comercializare din cadrul Halei Terminal Piaţa Obor este în acest moment perturbată de scurgeri de apă infiltrate prin tavanul clădirii, temperaturi scăzute în anotimpul friguros, infiltraţii de mucegai datorate lipsei renovării şi exploatării îndelungate", prevede raportul de specialitate.



Se menţionează că această clădire are un regim de înălţime S (parţial)+PC+M, desfăşurându-se pe trei niveluri (subsol parţial, parter şi mezanin). La parter (care are o suprafaţă construită de 1.313 mp) sunt spaţii comerciale pe trei laturi şi o zonă cu funcţiuni tehnice, grupuri sanitare şi spaţii conexe, în centrul acesteia fiind o zonă cu tarabe de 350 mp. Mezaninul are o suprafaţă construită de 1.313 mp cu funcţiunea de birouri administrative.



Consiliul Local a aprobat şi alte două proiecte privind indicatorii tehnico-economici şi devizul general pentru reabilitarea sistemului rutier de pe strada Tuşnad (lucrări în valoare de 4.895.847 lei inclusiv TVA) şi actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea sistemului rutier de pe strada Suhard (valoarea totală actualizată a lucrărilor fiind de 1.174.414 lei fără TVA).

