Deși Guvernul a eliminat oficial în ultimele zile ale anului trecut necesitatea de a depune declarație pe proprie răspundere pentru a beneficia de energie la preț plafonat, mai există totuși câteva categorii de români pentru care această formalitate este necesară.

Controversata prevedere prin care românii cu mai multe locuri de consum aveau obligația să dea o declarație pe proprie răspundere pentru a preciza la care loc de consum vor beneficia de plafonare a fost eliminată de Guvern cu doar 4 zile înainte să intre în vigoare, printr-un OUG elaborat de ministerul Energiei. Circa 900.000 de români ar fi trebuit să depună această declarație. Totuși, mai există un număr de persoane, neprecizat încă de autorități, care, pentru a beneficia de cel mai bun nivel de plafonare la energie, trebuie să depună declarația pe proprie răspundere.

Acest lucru nu este obligatoriu: cei vizați nu vor fi amendați sau sannționați în vreun fel dacă nu depun declarația, pur și simplu riscă (în funcție de consum), să plătească mai mult pentru energia electrică, dacă intră la alt nivel de plafonare.

Cine trebuie să depună declarație pe proprie răspundere în 2023

Potrivit ANRE, mai trebuie să depună declarație pe proprie răspundere pentru energie:

clienţii finali casnici care utilizează dispozitive, aparate sau echipamente medicale necesare efectuării tratamentelor;

cei care au în întreținere cel puțin 3 copii cu vârsta de până în 18 ani, respectiv 26 de ani în cazul în care urmează o formă de învățământ;

familiile monoparentale care au în întreținere cel puțin un copil cu vârsta de până la 18 ani, respectiv 26 de ani în cazul în care urmează o formă de învățământ.

Aceste categorii trebuie să depună Cerere şi Declaraţie pe proprie răspundere (vezi aici modelul) la furnizor. Restul clienţilor casnici beneficiază de preţ plafonat în mod automat, fără alte formalităţi.

Cei care se încadrează în în categoriile de mai sus și depun declarație pe proprie răspundere și cerere la furnizor vor beneficia, în baza acestor acte, de prețul maxim plafonat de 0,68 lei/kWh indiferent de consum și de furnizor, fie că e Enel, Electrica, E.ON, Hidroelectrica sau altă companie.

Ce se întâmplă dacă nu depui declarație pe proprie răspundere pentru energie, deși te încadrezi?

Vei plăti prețul plafonat al energiei ca toată lumea, adică în funcție de consumul lunar. Care este acest preț:

Dacă consumul lunar de energie este cuprins între 0 și 100 kWh inclusiv, vei plăti cel mult 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus. Conform ANRE, majoritatea clienților – circa 5 milioane din totalul de 9 milioane – sunt în această situație.

Dacă consumul lunar de energie este cuprins între 100,01 și 255 kWh, o să plătești maximum 0,80 lei/kWh, cu TVA inclus; consumul de energie electrică cuprins între 255 și 300 kWh/lună se facturează la prețul de maximum 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus. Deci dacă consumi 260 kWh într-o lună, pentru primii 255 vei plăti 0,8 lei, iar pentru restul de 5 kWh vei plăti 1,3 lei.

Dacă consumul de energie într-o lună depăşeşte 300 kWh, întregul consum se facturează la maximum 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus.

Practic, și dacă te încadrezi în categoriile de mai sus, nu ai depus declarație pe proprie răspundere, dar ai consumul lunar sub 100,01 kWh, nu vei simți nicio diferență. La fel se va întâmpla și dacă furnizorul îți oferea oricum un preț sub cel plafonat (momentan, doar Hidroelectrica are un astfel de preț și doar pentru contractele încheiate înainte de 2023).

Când trebuie depusă declarația pe proprie răspundere pentru energie electrică?

Declarația pe proprie răspundere pentru energie trebuie depusă în luna dinaintea celei pentru care se cere plafonarea. Practic, clienții vizați care au depus-o până la sfârșitul anului trecut nu vor avea parte de nivelul cel mai avantajos de plafonare în ianuarie 2023, ci vor plăti ca toți ceilalți consumatori.

Cine depune declarația și cererea abia în ianuarie va beneficia de nivelul cel mai avantajos de plafonare în februarie și așa mai departe. Plafonarea se aplică de la 1 ianuarie până la 31 martie 2025

