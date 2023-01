Ministrul olandez de Externe: Vom susține aderarea României la Schengen

Ministrul olandez al Afacerilor Externe, Wopke Hoekstra, a declarat, în cadrul unei conferinţe de presă comune, la Bucureşti, alături de omologii român, Bogdan Aurescu, respectiv francez, Catherine Colonna, că ţara sa va susţine România în ceea ce priveşte dosarul Schengen, relatează Agerpres.

"Este un subiect pe care eu şi Bogdan l-am discutat de câteva ori în ultimele luni", a spus şeful diplomaţiei olandeze.

Wopke Hoekstra a vorbit, în acest sens, de o "evoluţie remarcabilă" a ţării noastre.

"Premierul, Guvernul, Parlamentul nostru şi eu, personal, am spus anterior, vom susţine România. Acesta a fost mesajul din trecut şi rămâne", a punctat Hoekstra.

În intervenţia sa, ministrul Bogdan Aurescu a spus că aşteptarea României de aderare la spaţiul european de liberă circulaţie "este legitimă".

Preşedintele Klaus Iohannis l-a primit, vineri, la Palatul Cotroceni, pe viceprim-ministrul Regatului Ţărilor de Jos, ministru al Afacerilor Externe, Wopke Hoekstra, aflat în vizită oficială în ţara noastră, căruia i-a transmis că România se aşteaptă să adere la Schengen în acest an.



Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, vizita viceprim-ministrului olandez are loc pe fondul intensificării dialogului şi cooperării bilaterale şi, respectiv, a participării Ţărilor de Jos cu trupe în cadrul Grupului de Luptă aliat de pe teritoriul României.



Preşedintele Klaus Iohannis a apreciat nivelul ridicat al relaţiilor dintre cele două state şi a subliniat interesul ţării noastre pentru dezvoltarea, în continuare, a relaţiei româno-olandeze, care se bazează pe o coordonare strânsă în cadrul Uniunii Europene şi NATO, precum şi pe relaţii politice şi economice bilaterale solide, arată sursa citată.



"Regatul Ţărilor de Jos reprezintă primul investitor în economia României şi un partener comercial de vârf, iar cele două state au interese comune în aprofundarea cooperării bilaterale în domenii precum apărarea, energia, schimbările climatice şi securitatea alimentară", menţionează Administraţia Prezidenţială.



Conform sursei citate, preşedintele Iohannis i-a transmis viceprim-ministrului olandez aşteptarea legitimă a ţării noastre de a adera la spaţiul Schengen în acest an şi importanţa continuării susţinerii pe care Ţările de Jos o acordă României în acest demers.



La rândul său, viceprim-ministrul Wopke Hoekstra a reafirmat sprijinul activ al Regatului Ţărilor de Jos pentru aderarea cât mai rapidă a României la spaţiul Schengen.

