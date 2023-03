Bucureștenii dornici de a-și petrece timpul liber în natură, au o nouă opțiune. Sâmbătă, 4 martie, s-au redeschis centrele I’Velo din Aviatorilor și Tineretului. În următoarea lună se vor redeschide și toate celelalte punctele din București și Constanța.

Fiecare centru I'Velo are un efectiv de 130 biciclete și sunt disponibile atât pentru închiriere pe interval scurt de timp care variază de la 1 ora până la 24 ore, dar și cu opțiunea de abonament, disponibilă în aplicația I’Velo, pe IOS și Android. Prețul unui abonament este de 249 lei și este valabil 12 luni. Centrele vor fi deschise zilnic, de luni până vineri în intervalul 11:30-19:30, iar sâmbătă și duminică între orele 9:30-19:30. Ultima oră de închiriere a bicicletelor este 19:30. Bicicletele pot fi utilizate atât pe aleile din parcuri, cât și pe traseele special amenajate din București, iar returul lor se poate face la oricare dintre stațiile disponibile.

„Susținem și facem demersuri constante pentru un stil de viață sănătos, echilibrat, dar și pentru un oraș mai puțin aglomerat și mai puțin poluat. În 2009, când am creat serviciul de bike-sharing I’Velo a by Green Revolution am fost pionieri, dar nevoia de a reduce emisiile de CO2 și creșterea nivelului de înțelegere al bucureștenilor, au transformat I’Velo in cel mai accesat sistem de mobilitate alternativă”, a spus Raluca Fiser, președinta Asociației Green Revolution.

„Ne bucurăm să fim parte din primul program de bike-sharing din România - I’Velo, o inițiativă de mobilitate urbană sustenabilă, care aduce beneficii atât pentru sănătatea oamenilor, cât și pentru mediul înconjurător. De peste 13 ani, încurajăm alături de Green Revolution utilizarea bicicletei ca o alternativă mai sănătoasă și mai puțin poluantă la transportul convențional.“, a declarat Laura Mihăilă, Director de Marketing, Comunicare&User Experience la Raiffeisen Bank.

Un mijloc de transport alternativ, nepoluant, bicicleta este preferată de majoritatea cetățenilor celor mai curate orașe din lume, având avantajul suplimentar de a combate sedentarismul.

Centrele I’Velo care se deschid în acest weekend se află în proximitatea a două dintre cele mai mari parcuri din București - Regele Mihai I (Aviatorilor, la ieșire metrou spre parc) și Tineretului (la intrarea Gh. Șincai).

Citeste si: Autobuzele vor circula pe carosabil, în zona Pasajului Doamna Ghica

Sursa foto: I'Velo

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: