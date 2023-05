Sorin Mierlea, președintele InfoCons, vine la Retail Logistics & FMCG: From logistic challenges to understanding the consumer’s behaviour, eveniment aflat la prima ediție, organizat de Retail.ro.

Publicația Retail.ro vă invită pe 8 iunie 2023 la Retail Logistics & FMCG: From logistic challenges to understanding the consumer’s behaviour, la hotelul Sheraton, unde va fi invitat ca speaker și Sorin Mierlea, președintele InfoCons.

Cine este Sorin Mierlea, președintele InfoCons, invitat la Retail Logistics & FMCG

Sorin Mierlea este președintele InfoCons din anul 2003 și reprezentantul Mișcării Protecției Consumatorilor din România, atât la nivel național, cât și la nivel internațional, fiind membru în cadrul diferitelor organisme, grupuri de lucru, consilii consultative și comitete.

Președintele InfoCons, Sorin Mierlea, s-a născut în Brașov, a studiat la Facultatea de Drept, în cadrul Universității Europene Drăgan, urmând aceleași cursuri și la Universitatea George Barițiu.

În anul 2021, Sorin Mierlea a lansat o aplicație menită să sprijine consumatorii la nivel internațional, așa numita „Aplicația InfoCons”, cu funcții precum:

SOS – Numere de urgență la nivel județean, național și internațional,

Alerte rapide pentru produsele alimentare și nealimentare,

Scanarea codului de bare de pe etichetele produselor agroalimentare,

Scanarea codului QR de pe eticheta energetică a produselor electronice și electrocasnice.

Mai mult decât atât, în 2022, aplicația dezvoltată de Sorin Mierlea a câștigat recunoaștere la nivel internațional în țări precum Turcia, Italia, Bulgaria, Grecia sau Ungaria.

La Retail Logistics & FMCG vom afla de la Sorin Mierlea care este datoria noastră de consumatori în raport cu produsele de la raft, dar și care sunt pașii pentru o informare corectă înainte de vreo achiziție.

Printre speakerii confirmați până la acest moment se numără: Cristina Pop, Head of Asset Management - P3 Logistic Parks, Radu Biru, National Sales Manager - Via Viticola, Diana Gheorghe, Supply Chain Director - Altex România, Emilian Dinică - Eastern Balkans Program Lead PepsiCo, dar și Valentin Coca, Director Național Vânzări - Autonom Lease.

Bineînțeles, lista speakerilor este în continuă actualizare, urmând să revenim cu noi reprezentanți de renume din industrie.

Participarea la eveniment este gratuită, în format fizic sau online, în platforma de evenimente virtuale IC Events. Pentru participarea la conferință, vă puteți înscrie AICI.

Conferința Retail Logistics & FMCG: From logistic challenges to understanding the consumer’s behaviour este organizată de Retail.ro și wall-street.ro, în parteneriat cu DKV.

Sursa foto: InternetCorp

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: