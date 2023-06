Conform statisticilor Earth.org, în doar 15 ani, producția de haine s-a dublat, iar durata de folosire a unui produs a scăzut cu 40%. Consumatorii cumpără din ce în ce mai multe haine noi, însă le poartă o scurtă perioadă de timp, ori chiar deloc.

Pentru a produce un tricou se consumă 2.700 de litri de apă

Conform cifrelor oferite de Parlamentul European, la nivelul anului 2017, producția de noi materiale textile necesită un consum anual de apă enorm, de 93 miliarde de m³, care ar fi suficient pentru nevoile domestice a peste 1,7 miliarde de oameni. Doar producția unui singur tricou necesită 2.700 de litri de apă, cu care un om ar trăi 2 ani și jumătate.

Totodată, conform raportului World Bank din 2019, această industrie este responsabilă de 10% dintre emisiile de gaze cu efect de seră ale planetei, mai mult decât industria aviatică și cea de transport maritim la un loc. Dacă trendul ascendent continuă, emisiile de carbon generate de industria modei vor ajunge la 26% până în 2050.

Aproximativ 60% din materialele folosite în producția de haine au la bază plastic și necesită aproximativ 48 de milioane de tone de petrol pe an. Tot conform statisticilor, prin spălarea hainelor din material sintetic, generăm 35% din totalul microplasticelor răspândite în mediul înconjurător, peste 14 milioane de tone de microplastice ajungând în oceanele planetei.

Nu în ultimul rând, peste 180 de substanțe chimice periculoase sunt utilizate în acest sector, iar 16,5% din toate pesticidele din lume sunt folosite doar pentru producția de bumbac.

Hainele se aruncă, în medie, după 7 purtări

Creșterea deșeurilor textile este cauzată de faptul că, în prezent, cumpărăm din ce în ce mai multe haine noi și le purtăm de prea puține ori până le aruncăm

”Hainele sunt percepute tot mai mult ca bunuri de consum rapid. Cantitatea de îmbrăcăminte cumpărată crește în fiecare an și, în medie, consumatorii ajung să le arunce după doar 7 utilizări. Conform Earth.Org se estimează că anual, pe glob, se aruncă 92 de milioane de tone de îmbrăcăminte și încălțăminte, însă doar 15% dintre acestea ajung într-un circuit sortare profesională spre reutilizare sau reciclare. Din cele 14 milioane de tone de haine ce ajung totuși să fie colectate, între 65-75% sunt potrivite spre reutilizare, iar restul textilelor pot fi reciclate și adaptate altor scopuri. Doar în 2022, membrii Humana People to People din Europa și Statele Unite ale Americii au reușit să colecteze 127.000 de tone de haine, pe care le-au reintrodus în circuitul comercial ca produse second-hand conforme din punct de vedere calitativ, inclusiv în magazinele Humana din România. Astfel, acestea nu au mai ajuns deșeuri textile și am împiedicat emisia a 770.000 de tone de CO2”, declară Rodica Bulăceanu, reprezentant Humana People to People.

Hainele pot primi o nouă viață dacă le colectăm responsabil și ajung în fabrici de sortare profesională și sunt apoi reintroduse în circuitul comercial prin magazine specializate.

Humana People to People a creat un astfel de sistem complex prin care colectează produse textile din diferite surse, le sortează și le reintroduce în sistemul comercial prin cele peste 40 de magazine din România.

Ce este Humana People to People

Humana People to People este o rețea de 29 de organizații membre, cu sedii în Europa, SUA, Africa, Asia și America Latină. Acestea sunt implicate în proiecte pentru dezvoltarea comunităților sărace din țările dezavantajate, protejarea mediului și desfășurarea de proiecte în domeniul educației și sănătății.

Organizațiile membre Humana finanțează aceste proiecte prin colectarea, sortarea și reintroducerea produselor textile în circuitul comercial, reducând astfel deșeurile la nivel global, diminuând impactul nociv asupra mediului și susținând dezvoltarea globală.

Humana People to People SRL a fost înființată în România în anul 2006.

Sursa foto: Unsplash