Recent, o campanie de promovare a unui candidat necunoscut publicului a avut loc în Capitală, o figură absolut nouă "cerând" să fie aleasă, deși la o primă vedere era neclar pentru ce. Campania neconvențională era însă de fapt o contextualizare în cheie electorală a unui titlu apărut recent la editura ZYX Books - "Cum să înfrunți un dictator. Lupta pentru viitorul nostru", semnată de colaureata Nobel Maria Ressa.

Alexandra Rusu, un nume cunoscut în mediul editorial, cândva coordonatoarea colecției "Strada ficțiunii" de la Editura ALL și omul din spatele acestui titlu, a povestit de altfel pentru wall-street.ro că, deși astăzi vorbim foarte mult despre curajul de a vorbi, adică de a te expune, de a fi vulnerabil, rareori ne gândim la ce înseamnă curajul de a vorbi într-o dictatură, ce se întâmplă când denunți fapte de corupție nu într-un stat democratic, deși evident și asta e extrem de important și de periculos, ci într-unul autocrat.

Astfel, explică aceasta, Maria Ressa, jurnalista filipineză care a expus abuzurile președintelui Rodrigo Duterte, ne amintește în cartea ei că, atâta timp cât nu suntem condamnați la închisoare și biciuiți online pentru că am vorbit despre cei aflați la putere, suntem privilegiați.

Ca să nu pierdem dreptul de a vorbi liber, trebuie să mergem la vot - și nu oricum, ci ca cetățeni informați. Cartea ei e despre armele pe care le avem ca să ne opunem oricărei puteri care nu este de partea oamenilor, dar și despre cum circulă informația și cine o controlează, cum se produc știrile false și ce e în spatele lor. Într-un super-an electoral, în care votează peste 40% din populația lumii, cu războaie în desfășurare și o pandemie abia lăsată în urmă, e foarte important să fim atenți la sursele noastre, pe cine credem și de ce. Nu cred că Maria Ressa ar putea fi vreodată politician, numele ei este mai degrabă antonimul perfect al reprezentanților puterii care cred într-o singură versiune. Alexandra Rusu, ZYX Books

Editoarea cărții Mariei Ressa spune, de altfel, că exact din acest motiv i-a plăcut echipei care a gândit campania neconvențională să se joace cu ideea că autoarea filipineză ar putea candida la Primăria București sau, de ce nu, la președinția României - practic, spune Alexandra Rusu, o reducere la absurd care ne poate face să acordăm o mai mare atenție votului și felului în care ne pregătim pentru el.

,,Când am început să citesc cartea Mariei Ressa "Cum să înfrunți un dictator. Lupta pentru viitorul nostru", am simțit că devin un votant mai avizat. Așa a apărut ideea de a poziționa autoarea unei cărți despre democrație proaspăt lansată în România ca pe o candidată la alegerile din acest an.", a explicat și Cătălin Rusu, autorul campaniei neconvenționale.

Editoarea cărții concluzionează spunând că cei care vor alege să "voteze" Maria Ressa, vor alege să voteze, în esență, libertatea de exprimare, curajul de a vorbi în orice context și credința în schimbare, oricât de mică.

