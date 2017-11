Proiectul Start Up 4 Diaspora are ca obiectiv promovarea si dezvoltarea antreprenoriatului in randul romanilor din strainatate, prin sustinerea infiintarii de intreprinderi cu profil non-agricol in zona urbana din regiunile nord-est, sud-est si sud-Muntenia din Romania. Programul se va desfasura pana in iulie 2020 si are un buget de aproape 7 milioane de lei.

Proiectul Start Up 4 Diaspora este finantat din Programul Operational Capital Uman, Axa Prioritara 3 — Locuri de munca pentru toti, Operatiunea — Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana.

"Proiectul va duce la o crestere a gradului de informare si de pregatire in domeniul antreprenoriatului pentru grupul tinta din Regiunile Nord-Est, Sud-Est si Sud-Muntenia si va incuraja si stimula astfel dorinta de desfasurare a activitatii pe cont propriu care vor avea un impact pozitiv atat asupra economiilor regionale, prin generarea de valoare adaugata si cresterea incasarilor bugetare, cat si asupra somajului, reducandu-l in mod imediat si pe termen lung in functie de evolutia afacerilor infiintate, ducand implicit la cresterea nivelului de trai din regiuni", se arata intr-un comunicat.

24 de planuri de afaceri castigatoare

Grupul tinta al acestui proiect are in vedere un numar de 200 de persoane si urmareste realizarea unor activitati principale, precum: promovarea culturii antreprenoriale si a beneficiilor si oportunitatilor implicate de antreprenoriat in randul persoanelor fizice care au domiciliul sau rezidenta in strainatate in ultimele 12 luni pana la momentul inscrierii in grupul tinta, implementarea unui program online de formare si certificare antreprenoriala, respectiv 24 de planuri de afaceri castigatoare.

De asemenea, se vizeaza implementarea unei serii de masuri de consiliere, consultanta si mentorat complementare programului de formare si certificare, dedicat celor 24 de persoane care au fost selectate in urma concursului de planuri de afaceri din cadrul proiectului, precum si sustinerea si finantarea a 24 de firme prin 24 de subventii in valoare de 178.120 lei, fiecare, generand astfel 48 de locuri de munca (doua locuri/afacere).

Nu in ultimul rand, se are in vedere dezvoltarea de mecanisme de sustinere si promovare a intreprinderilor infiintate si finantate, dar si implicarea grupului tinta si a romanilor din diaspora in formularea de politici publice pentru regiunile Nord-Est, Sud-Est si Sud-Muntenia.

Parteneriatul implicat in acest proiect este alcatuit din: Asociatia Centrul de Dezvoltare SMART — in calitate de lider partener, Asociatia Patronatul Judetean Al Femeilor De Afaceri Din Intreprinderile Mici si Mijlocii Suceava (APJFAIMM) — in calitate de partener, si Liga Studentilor Romani Din Strainatate (LSRS) — in calitate de partener.

Proiect Start Up 4 Diaspora are un buget de 6.927.646 lei, fiind cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014 — 2020.

Sursa foto: crazystocker / Shutterstock.com