Comunitatea care le oferă acces gratuit antreprenorilor la resursele de care au nevoie, la început de drum

How to Web, Google for Startups, BCR Social Finance și Orange România lansează Launch, comunitatea fondatorilor de startups, ce își propune să crească șansele de reușită ale fondatorilor de startup-uri tech early stage din România.

Comunitatea Launch oferă fondatorilor acces gratuit la toate resursele de care au nevoie pentru a trece de la un produs la un startup de succes: expertiză, experiență, capital și proiecte pilot.

Cu alte cuvinte, „Launch democratizează accesul la cele mai importante resurse pentru fondatorii de startup-uri”, așa cum descrie Bogdan Iordache, fondator How to Web și co-organizator Launch.

Astfel, fondatorii din comunitatea Launch au acces la:

Un program de inducție ce îi pregătește pentru oportunitățile din Launch;

ce îi pregătește pentru oportunitățile din Launch; Un check-in lunar pentru identificarea principalelor provocări ale startup-ului lor, care îi ajută să își păstreze un ritm de lucru susținut și o direcție coerentă de dezvoltare;

ale startup-ului lor, care îi ajută să își păstreze un ritm de lucru susținut și o direcție coerentă de dezvoltare; Acces la know-how relevant, prin conectarea cu fondatori și executivi cu experiență, la sesiuni periodice de pitching cu investitori specializați în tehnologie, precum și la posibili parteneri interesați de proiecte pilot.

„Google for Startups ajută startup-urile să crească prin acces la produse, mentori și resurse de top”, adaugă Dan Oros, Head of Marketing @Google & YouTube România, din partea Google for Startups.

Comunitatea Launch a devenit activă la începutul lunii februarie, timp în care peste 15 startup-uri au trecut deja prin procesul de inducție. Fondatorii pot aplica online, iar următoarea perioadă de selecție începe la 26 Aprilie. Launch își deschide lunar porțile pentru un număr limitat de startup-uri. Pentru a aplica, fondatorii au nevoie de un produs, prototip sau proiect pilot, precum și de un deck de prezentare prin care să prezinte produsul și să includă statusul curent, potențialul de dezvoltare și echipa.

„BCR Social Finance susține antreprenoriatul cu impact social, crearea unor startup-uri sănătoase din tehnologie care să scaleze, pentru ca fondatorii și echipele acestora să rămână în România”, transmite Ștefan Buciuc, CEO al BCR Social Finance.

Peste 100 de mentori, fondatori și experți din companii de tehnologie, precum și zeci de investitori și companii interesate de proiecte pilot, vin alături de fondatorii din comunitatea Launch. Printre aceștia regăsim fondatori și specialiști din companii precum Google, BCR, Orange, Adobe, Microsoft, UiPath, Bolt, Glovo, Mastercard, Verifone, METRO.digital România, TypingDNA, FintechOS, Pago, SmartBill, Mobilpay, Zitec, Earlybird Venture Capital, Simple Capital, eMag Ventures, Gapminder Venture Partners, Seedblink, dar și alte organizații care se implică activ în implementarea soluțiilor inovatoare.

„Orange susține antreprenorii prin acces la cele mai noi tehnologii de comunicații, precum și prin expertiză și deschidere către proiecte pilot la clienți. Este important pentru noi să creștem un mediu de afaceri relevant și sustenabil, de aceea completăm modulele de business cu unul aplicat responsabilității față de mediu și societate”, adaugă Monica Obogeanu, Startups Program Manager la Orange România.

Sursa foto: Pexels

