Orice business online din România poate vinde și în străinătate și să se extindă geografic. Dar dacă o faci singur te vei lovi de costuri mari, iar soluția e să folosești o soluție de fulfillment care îți preia marfa și se ocupă de logistică. În acest nou episod al masterclass-ului Commerce School of the Future discutăm despre nevoia de fulfillment.

Dacă faci trecerea de la o afacere offline la una online vei descoperi că ai nevoie de lucruri pe care nu le luai în calcul în comerțul tradițional. De la depozitare, până la livrare, curierat, retururi, lucrurile acestea sunt extrem de importante. Acesta e un serviciu specific comerțului online care se referă la toată logistica de depozitare, gestiune, livrare a comenzilor către clientul final, fie că sunt din România sau din străinătate. Prin astfel de servicii reduci costurile sau presiunea de a investi într-un depozit, pentru că poți stoca marfa în depozitul fulfillerului, împachetare, gestiune, livrare și retururi, atât de importante online.

Externalizarea se poate face pentru o creștere accelerată și poate fi combinată și cu o gestiune proprie, atât timp cât ai o centralizare a stocurilor.

În acest episod al masterclass-ului Commerce School of the Future, powered by VTEX, vom discuta cu Bogdan Colceriu, de la Frisbo, despre cum să alegi un fulfiller potrivit, dar și cu Cristi Movilă, Growth Leader la VTEX, despre alegerea potrivită a partenerilor.

