Alpha AR, startup din Estonia care dezvoltă o soluție deep tech bazată pe Inteligența Artificială (AI) pentru a facilita crearea de conținut 3D într-un mod ușor și scalabil, a fost desemnat câștigătorul competiției Spotlight 2021, program organizat de How to Web, și al marelui premiu-investiție de 350.000 de euro.

Alpha AR se adresează proiectelor care folosesc AR/VR (augmented and virtual reality), NFT-uri, industriei de gaming și de marketing.

„Mulțumim echipei How to Web pentru implicarea și suportul oferite în cele două luni ale programului. Nu ne-am așteptat să fim câștigători, dar ne bucurăm să vedem că investitorii au încredere în soluția noastră”, spune Madis Alesmaa, Cofondator și CEO Alpha AR.

În cadrul finalei Spotlight Pitch Day din 24 noiembrie, cele mai bune 10 startup-uri ale programului Spotlight 2021 și-au expus pitch-urile, iar Alpha AR este echipa desemnată câștigătoare de către juriul format din: Dan Oros (Google), René Schöb (KPMG România), Horia Velicu (BRD - Groupe Société Générale), Laura Ștefan (Mastercard România), Gabriel Diaconescu (BearingPoint România), Monica Obogeanu (Orange România), Alexandra Badea (2Checkout, acum Verifone), Bogdan Axinia (eMAG), Andreea Pipernea (NN România), Ondrej Bartos (Credo Ventures), Lavinia Neagoe (Fitbit), Andrei Dudoiu (SeedBlink), Mălin Ștefănescu (TechAngels), Alexandru Bogdan (RocaX), Dan Mihăescu (GapMinder Venture Partners), Andrei Pitiș (Simple Capital), Adrian Erimescu (Growceanu) și Mircea Vădan (Transylvania Angels Network).

CodeWell (Macedonia) și RepsMate (România) s-au clasat pe locul 2, respectiv 3. Cele 10 startup-uri finaliste au fost Nu-Credits, iSpeak, RepsMate, Brio, Konvi, Coursy, Vatis Tech, Alpha AR, Streams Live, CodeWell AI.

Startup-urile participante în program au acces la alte beneficii oferite de către partenerii principali: pachetul de cont curent “Antreprenor Optimist Plus”, acordat gratuit până pe 31 decembrie 2022 de către BRD - Groupe Société Générale, cu un card de debit Business Mastercard aferent, pentru toate startup-urile admise în program, dar și servicii de consultanță fiscală și juridică din partea KPMG România pentru cele mai bune 3 startup-uri. Toate startup-urile din program primesc, de asemenea, acces la beneficii F6S în valoare de 1 milion de euro.

„Încă din 2011, Spotlight a ajutat fondatorii de startup-uri early-stage din Europa de Est, punându-i în contact cu experți și investitori relevanți. Deși, în mod tradițional, acest program se desfășura în cadrul conferinței How to Web, a trebuit să-l mutăm online, pentru a-l adapta și pentru a-i oferi o amploare și mai mare. Totuși, un lucru a rămas același - Spotlight este locul ideal pentru profesioniștii ambițioși și entuziaști”, adaugă Bogdan Iordache, fondator How to Web.

Premiul-investiție în valoare de 350.000 de euro este sindicalizat de către un grup de investitori alcătuit din nume precum: TechAngels, SeedBlink, Growceanu, GapMinder Venture Partners, RocaX, Simple Capital și Transylvania Angels Network (T.A.N.). Suma este oferită ca aport la o viitoare investiție în startup, sub forma unui convertible note.

Spotlight 2021 a început pe 5 octombrie, iar pe parcursul programului startup-urile au beneficiat de peste 1.000 de întâlniri individuale cu lideri ai industriei de tehnologie. Printre aceștia se numără: Luciana Lixandru (Sequoia), Nicolas Dessaigne (Y Combinator), Irina Haivas (Atomico), Carlos Espinal (Seedcamp), Andrei Brașoveanu (Accel), Hristo Borisov (Payhawk), Nopadon Wongpakdee (Startup Core Strengths), Ramli John (Product-Led Institute), Andy Budd (Clearleft), și Ondrej Bartos (Credo Ventures), precum și reprezentanții a peste 50 de fonduri de investiții, cum ar fi: EarlyBird Venture Capital, Credo Ventures, 500 Startups Istanbul, Speedinvest, SOSV, Gamegroove Capital, LAUNCHub Ventures, Market One Capital, Eleven Ventures, Smok Ventures, eMAG Ventures, Flashpoint Capital, Notion Capital și alții.

Programul Spotlight este realizat în parteneriat cu Google for Startups, KPMG România, Mastercard România și BRD - Groupe Société Générale, cu suportul eMag, 2Checkout (acum Verifone), Fitbit, Microsoft România, BearingPoint România, Orange România, NN România și Credo Ventures.

Lansată în 2011 și organizată inițial în cadrul conferinței How to Web, Spotlight este cea mai cunoscută competiție din regiunea Europei de Est adresată startup-urilor din tehnologie care vor să se dezvolte la nivel global.

