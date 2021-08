How to Web deschide înscrierile pentru Spotlight, unul dintre cele mai importante programe dedicate startup-urilor tech early-stage din Europa de Est. Spotlight oferă fondatorilor oportunitatea de a întâlni peste 100 de experți și investitori care îi vor ajuta să își extindă afacerea la nivel global, precum și șansa de a câștiga un premiu-investiție de peste 200.000 de euro, a cărui valoare exactă va fi dezvăluită în septembrie.

Startup-urile pot aplica accesând site-ul How to Web, între 17 august-19 septembrie 2021. Peste 250 de startup-uri sunt așteptate să se înscrie în Spotlight, iar dintre acestea vor fi selectate până la 40 de echipe. Programul va începe oficial în data de 4 octombrie, atunci când vor fi anunțați participanții, și se va desfășura exclusiv online până pe 21 noiembrie 2021.

Spotlight încurajează, astfel, noul val al startup-urilor din regiunea Europei de Est aflate într-un stagiu de creștere accelerată. „Prin Spotlight oferim acces fondatorilor est-europeni la elita industriei de tehnologie din Europa și nu numai, fie că vorbim despre experți, investitori sau alți fondatori experimentați. Ca în fiecare an, ne-am propus să oferim un program flexibil, în funcție de nevoile de business specifice ale fiecărui startup, program care se va încheia cu acordarea unui premiu-investiție semnificativ”, spune Bogdan Iordache, fondator How To Web.

Pe parcursul a 5 săptămâni consecutive de desfășurare a Spotlight, fondatorii startup-urilor vor beneficia de peste 1.000 de întâlniri individuale cu lideri ai industriei de tehnologie.

Printre investitorii și mentorii de top cu care startup-urile vor putea interacționa se numără: Luciana Lixandru (Sequoia), Nicolas Dessaigne (Y Combinator), Irina Haivas (Atomico), Andrei Brașoveanu (Accel), Hristo Borisov (Payhawk), Nopadon Wongpakdee (Startup Core Strengths), Ramli John (Product-Led Institute), Andy Budd (Clearleft), și Ondrej Bartos (Credo Ventures).

Citeste si: Ce evenimente stradale ar putea fi interzise de Gabriela Firea

Acestora li se alătură experți precum René Schöb (KPMG România), Dan Oros (Google), Gabriel Diaconescu (BearingPoint România), Monica Obogeanu (Orange România), Alexandra Badea (2Checkout, acum Verifone), Laura Ștefan (Mastercard România), Horia Velicu (BRD - Groupe Société Générale), Bogdan Axinia (eMAG), Raul Popa (TypingDNA), Bogdan Lucaciu (Adore Me) și mulți alții.

De asemenea, Spotlight pune în legătură participanții din program cu reprezentanții a peste 50 de fonduri de investiții și grupuri de investitori precum EarlyBird Venture Capital, 500 Startup Istanbul, Speedinvest, SOSV, Gamegroove Capital, LAUNCHub Ventures, Market One Capital, Eleven Ventures, Smok Ventures, Flashpoint Capital, Notion Capital, Octopus Ventures, Vitosha Venture Partners, SeedBlink, TechAngels, GapMinder Venture Partners, Simple Capital, Transylvania Angels Network (TAN), Catalyst Romania, ROCA X, Early Game Ventures și alții.

Semifinala competiției va avea loc pe 23 noiembrie, iar finala (Pitch Day) va avea loc pe 24 noiembrie. Echipele își vor expune cele mai bune pitch-uri în fața unui juriu pentru a câștiga un premiu-investiție de peste 200.000 de euro, oferit de mai mulți investitori.

Programul Spotlight este realizat în parteneriat cu Google, KPMG România, Mastercard România și BRD - Groupe Société Générale, cu suportul eMag, BearingPoint România, Orange România, Credo Ventures și 2Checkout (acum Verifone).

Lansată în 2011 și organizată în cadrul conferinței How to Web, Spotlight este cea mai cunoscută competiție din regiunea Europei de Est adresată startup-urilor din tehnologie care vor să se dezvolte la nivel global.

Citeste si: Cum pot fi ajutați antreprenorii la început de drum

Sursa foto: Pexels

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: