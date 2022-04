Valentin Tache este un tânăr antreprenor din Găești, care, după câteva eșecuri în afaceri, a decis să își deschidă o spălătorie self-wash. Într-un interviu wall-street.ro, Tache a povestit cum a ajuns de la muncitor în Spania la antreprenor în România, dar nu cu banii câștigați în peninsulă, ci folosindu-se de liniile de credit.

În 2018, Valentin s-a hotărât să pună bazele unei spălătorii auto self-wash, profitând de faptul că deținea un teren pe care familia sa nu îl mai folosea. De ce spălătorie self-wash și nu una care să implice angajați?! ”Pentru că am avut angajați care m-au lăsat baltă și pe care nu m-am putut baza”, după cum spune chiar el.

”Înainte să am spălătoria, am administrat un service auto, de dimensiuni reduse, în București. Lângă service era o spălătorie self-wash, care avea clienți non-stop. Și m-am gândit că ar putea fi un punct de plecare profitabil”, a declarat Tache, pentru wall-street.ro.

Timp de un an, tânărul antreprenor a lucrat pentru a-și deschide businessul, însă socotelile de acasă nu s-au potrivit cu cele din spălătorie.

”Am avut 10.000 de euro la început și mă gândeam că nu o să am ce să fac cu ei și că voi ridica repede construcția. Când mi-am dat seama că am investit 30.000 de euro și am doar șase țevi pe o placă de beton și niciun echipament, m-am panicat. Mi-a fost teamă de datorii și mi-am vândut mașina și motocicleta să pot continua construcția”, a continuat antreprenorul.

Întreaga construcție, fără teren și fără mâna de lucru, l-a costat, inițial, 50.000 de euro, însemând două piste și un aspirator auto.

”Am început lansarea businessului în toamna lui 2018, iar pe 27 septembrie 2019 am deschis oficial. La momentul respectiv, mai aveam 63 de lei în buzunar”, a prezicat Tache.

Celor două piste de la început li s-au adăugat alte două, pentru care Tache a mai investit alți 20.000 de euro. Iar antreprenorul precizează că fără liniile de credit deschise nu ar fi reușit să finalizeze construcția.

Pandemia, o rampă de lansare pentru un business la început de drum

Deși nu era un antreprenor la început de drum și trecuse printr-o serie de asocieri nereușite, Tache nu avea experiența unei pandemii. Cu o afacere încă în scutece, Tache menționează că pandemia a fost cea mai bună perioadă de dezvoltare pentru businessul său.

Citeste si: COVID-19 | Pierderi de 35.000 euro pentru spălătoria ecologică Blue...

„Ava Wash a fost prima spălătorie self-wash din Găești. Fiind ceva nou, oamenii au fost curioși și au venit. Iar apoi a venit pandemia care ne-a forțat să stăm în case. Deloc surprinzător, starea de urgență a fost cea profitabilă, deoarece șoferii găseau în spălatul mașinii cel mai bun motiv pentru a ieși afară”, a explicat antreprenorul.

În prezent, Valentin precizează că Ava Wash nu mai este singura spălătorie de acest fel din zonă, iar fiecare altă inaugurare îi aduce o scădere de 20% a prezenței șoferilor, pe care o recuperează ulterior, deoarece clienții revin.

Riscul, ”prietenul” de necontestat al antreprenorilor

Întrebat ce l-a determinat să pornească un nou business, în ciuda avalanșei de eșecuri, Tache a precizat că un antreprenor nu ar trebui să se gândească vreodată la ce pierderi ar putea suferi. Focusul acestuia trebuie să fie atingerea obiectivului.

Citeste si: [VIDEO] Armand începe ridicarea mașinilor parcate neregulamentar în...

”La 16 ani învățam să montez geamuri termopane, motivat fiind de tatăl meu, care a căutat întotdeauna businessuri în care se poate implica. Ca antreprenor, am învățat că niciodată nu trebuie să îți pierzi speranța, deoarece o poți lua de la zero. Cred că și mâine aș putea să o iau de la început, dacă tot ce am acum ar dispărea”, a precizat acesta.

Totodată, acesta a menționat că ar dori să mai pornească o afacere, însă ar avea nevoie de aportul soției, care este sceptică în ceea ce privește reușita.

”Din nou, ca antreprenor nu trebuie să te gândești la ce poți pierde. Cel mai recent eșec m-a costat 30.000 de lei, iar când am reușit să îi plătesc m-am bucurat că am scăpat de o datorie”, a spus acesta.

Nu în ultimul rând, Tache a ținut să mai menționeze un aspect foarte important pentru el, mai exact că antreprenorii nu ar trebui să se asocieze cu nimeni altcineva.

Citeste si: De ce inbound marketing este o strategie eficientă pentru afacerea ta

„Poate am fost eu ghinionist, însă asocierile nu mi-au adus nimic bun. Am primit oferte de asociere, însă am refuzat. Sau, ipotetic vorbind, m-aș asocia pe un teren neutru, iar munca și banii investiți să fie împărțiți la jumătate”, a mai spus acesta.

De asemenea, antreprenorul precizează că Ava Wash este la maximum de dotări, la momentul actual, însă și-ar dori să mai deschidă încă o locație în Dâmbovița. În acest sens, a declarat că așteaptă confirmarea pentru un teren pe care ar putea construi.

Prețul unei spălări la Ava Wash este de 3 lei/2 minute, iar în prezent spălătoria deține patru piste și trei aspiratoare. Capacitatea zilnică a spălătoriei este de aproximativ 300 de mașini pe zi. De asemenea, soluțiile pe care le folosește pentru curățarea mașinilor îl costă pe Valentin Tache circa 1.000 de euro pe lună. În final, Ava Wash l-a costat pe antreprenor 70.000 de euro, însemnând cele patru piste și cele trei aspiratoare auto (un aspirator costă 4.500 de euro).

Citeste si: Românii beau mai puțină bere și renunță la PET în favoarea sticlei

Sursa foto: Valentin Tache/ Ava Wash

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Cristina Marin s-a alăturat redacției la începutul anului 2020, cu puțin timp înainte de declanșarea pandemiei. Coincidență sau nu, cei peste trei ani petrecuți în cadrul rețelelor private de sănătate din România au ajutat-o să înțeleagă mai bine relația dintre pacient și sistemul de sănătate autohton despre care scrie în prezent la publicația Wall-street.ro. Cristina se află în permanentă legătură cu medicii din spitalele românești și... Mai multe articole scrise de Cristina Marin »

Te-ar putea interesa și: