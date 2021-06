Are 26 de ani și va prelua afacerea de familie: unul dintre cele mai cunoscute hoteluri din Turcia

Încă de mic, Mehmet Ünlü a început munca în hotelul părinților săi din Marmaris, Turcia, pe nume Pasa Beach. Mehmet a început pas cu pas, la 13 ani fiind hamal la recepție, iar în prezent lucrează ca assistant general manager, mâna dreaptă a tatălui său. După circa 13 ani de muncă în cadrul hotelului, Mehmet se pregătește la doar 26 de ani să preia afacerea de familie.

Înainte să își dea seama pe ce drum vrea să pornească în viață, Mehmet voia să devină medic. Deși părinții l-ar fi susținut în această profesie, tânărul s-a răzgândit și în final a ales să ducă mai departe afacerea de familie.

După ce a absolvit universitatea în specializarea managementul turismului, șase luni mai târziu Mehmet a fost nevoit să se alăture armatei turce. Când a terminat stagiul, tânărul s-a alăturat business-ului de familie în departamentul de management.

„Începusem să lucrez când aveam 13 ani ca hamal la recepție, iar ulterior am avansat la recepționer. Apoi am schimbat departamentul în fiecare sezon, iar ultima dată am lucrat în departamentul de contabilitate. Tatăl meu m-a ghidat să încep de jos pentru a vedea și învăța din toate domeniile”, spune Mehmet Ünlü, assistant general manager.

Mehmet spune că pe viitor, atunci când el va fi la conducerea hotelului, va face anumite schimbări organizaționale în ceea ce privește managementul, decorul și conceptul business-ului. Acesta spune că va angaja un manager pentru a-l ajuta în perioada în care va călători cu scop de serviciu, când va vizita diverse hoteluri din toată lumea.

„În prezent, pot lua decizii de business fără să mă consult mereu cu tatăl meu. Când este vorba despre achiziții importante și costisitoare, atunci îi ascult punctul de vedere”, precizează Mehmet.

Pasa Bech Hotel, o poveste începută în urmă cu peste 30 de ani

Povestea hotelului Pasa Beach a luat naștere încă din 1987, când tatăl lui Mehmed, Yaşar Ünlü a început să construiască prima clădire a hotelului în Marmaris. Terenul pe care a fost construit Pasa Beach Hotel a fost al bunicii lui Yaşar.

„Tatăl meu a lucrat încă de mic într-un hotel popular din Turcia la acea vreme, pe nume Lidya, unul dintre cele mai vechi hoteluri din Marmaris. Și-a deschis apoi o cafenea pe partea opusă a hotelului Lidya care a prosperat până în 1987 când s-a decis să construiască prima clădire a hotelului Pasa Beach Hotel”, povestește Mehmet.

Yaşar Ünlü (FOTO) spune că pe atunci era mult mai greu să înființezi o afacere deoarece nu existau la fel de multe posibilități ca în prezent și prin urmare erau mai puțini bani. Când Yaşar a început construcția hotelului Pasa Beach, în aceeași zonă existau doar câteva hoteluri, trei sau patru.

Pe lângă Pasa Beach, familia mai deține cinci afaceri în domeniul turismului: 4 hoteluri și un bloc rezidențial, unde turiștii pot închiria camere în regim hotelier.

