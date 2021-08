MAE avertizează cetățenii români care sunt sau vor să meargă în Spania și Portugalia

Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în Regatul Spaniei că Agenţia Meteorologică spaniolă a emis coduri galben, portocaliu şi roşu de caniculă pentru perioada 13-14 august 2021.

Din cauza temperaturilor ridicate există un risc foarte înalt de incendiu de vegetaţie, motiv pentru care cei care călătoresc sau se află în aceste zone trebuie să își ia măsuri de precauție, potrivit MAE. Riscurile se după cum urmează, potrivit MAE:

13 august 2021:

- Cod roşu de caniculă (cu temperaturi de până la 44 C) pentru Comunitatea Autonomă Andaluzia.

- Cod portocaliu de caniculă (cu temperaturi de până la 43 C) pentru comunităţile Madrid, Aragon, Castilla y Leon, Castilla la Mancha, Catalonia, Extremadura, Navarra, La Rioja, Comunitatea Valenciană şi Insulele Baleare.

- Cod galben de caniculă (cu temperaturi de până la 38 C) pentru comunităţile Cantabria, Galicia, Murcia şi Ţara Bascilor.

14 august 2021:

- Cod portocaliu de caniculă (cu temperaturi de până la 43C) în comunităţile Madrid, Andaluzia, Aragon, Cantabria, Castilla y Leon, Castilla la Mancha, Catalonia, Extremadura, Navarra, La Rioja, Comunitatea Valenciană şi Insulele Baleare.

- Cod galben de caniculă (cu temperaturi de până la 38 C) pentru comunităţile Galicia, Murcia şi Ţara Bascilor.

Ministerul Afacerilor Externe reiterează recomandarea ca cetăţenii români să consulte în permanenţă informaţiile publice comunicate de autorităţile spaniole. De asemenea, în caz de urgenţă, se recomandă cetăţenilor români care se află în zonele afectate să contacteze autorităţile competente, apelând telefonul de urgenţă 112, a mai scris Agerpres.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Secţiei Consulare ale Ambasadei Românei la Madrid: +34 91.734.4004, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

Sursa foto: Shutterstock

