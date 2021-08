Ibiza foloseşte agenţi sub acoperire pentru a se infiltra la petrecerile ilegale unde nu se respectă regulile COVID

Autorităţile de pe insula spaniolă Ibiza folosesc agenţi sub acoperire străini pentru a se infiltra la petrecerile ilegale unde regulile privind COVID-19 şi alte măsuri ar putea fi încălcate, relatează dpa, preluat de Agerpres.

"Proiectul a început în urmă cu câteva zile şi este iniţial programat să se deruleze până la sfârşitul lunii august, însă ar putea fi prelungit", a declarat un purtător de cuvânt al guvernului insulei, Armando Tur.

Autorităţile, în colaborare cu poliţia locală, au angajat o companie de detectivi, care la rândul său a angajat numeroşi profesionişti independenţi.

Aceşti agenţi sub acoperire sunt în principal "străini cu vârste între 30 şi 40 de ani, cu putere de cumpărare medie spre mare, deoarece acestea sunt caracteristicile principale ale celor care participă la astfel de evenimente", a explicat Tur.

Taxele de intrare la petrecerile ilegale sunt uneori de peste 100 de euro. În unele cazuri, la astfel de petreceri participă peste 500 de invitaţi.

Autorităţile consideră că acestea sunt motive întemeiate pentru a folosi astfel de metode neobişnuite, notează sursa citată.

Poliţia nu are personal suficient, iar petrecerile ilegale au aproape întotdeauna loc în apartamente sau case private. În Spania, poliţia nu are voie să pătrundă pe o proprietatea privată doar pentru că aici are lor o petrecere.

Recent, Ibiza şi celelalte insule Baleare au înregistrat cele mai mari rate de coronavirus din Spania. Rata de incidenţă calculată pe şapte zile la 100.000 de locuitori este în prezent de 226.

Sursa foto: Shutterstock

