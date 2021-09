Vara 2021 a cunoscut o efervescență turistică în zona de lux, iar turiștii români amatori de vacanțe premium au ales luxul european. Nordis Travel, cea mai nouă agenție de turism tailor made din România, a vândut în sezonul estival pachete turistice în valoare de 2,5 milioane de euro pentru destinații precum Riviera franceză, Italia, Turcia, Grecia sau România. Pentru o vacanță de lux cu 7 nopți de cazare și turiștii români au plătit, în medie, peste 2.000 euro de persoană.

75.000 de euro pentru un circuit Franța-Italia

Cea mai scumpă vacanță a verii 2021 a fost un circuit Franța - Italia, pe traseul Riviera franceză - Florența (Toscana), care a costat 75.000 de euro.

„S-a ajuns la această sumă pentru că turiștii au dorit cazări în locuri extraordinare, care să fie în sine o experiență. Hotel De Paris din Monaco, Hotel Four Seasons din Florența și cazarea din Il Borgo Santo Pietro Toscana. În fiecare dintre aceste locuri au ales să fie cazați în suite. Un exemplu este Fresco suite de la Four Seasons Florența, care are o frescă renascentistă pe tavan”, a precizat Anca Drugan, CEO Nordis Travel.

Printre alte extravaganțe s-a aflat o cursă private jet cu aterizare pe aeroportul Dalaman (Turcia) și transfer cu elicopterul către resortul D Maris Bay. La retur, transferul către aeroport s-a făcut cu un speedboat, urmat de transfer terestru cu o limuzină de lux. Turiștii care au apelat la acest pachet au experimentat practic toate mijloacele de transport, pentru o experiență cu adevărat deplină.

„Am consemnat și un record de 4 zboruri private jet într-o singură zi, pentru persoane care au avut la dispoziție o zi întreagă o aeronavă și echipajul acesteia, astfel încât să rezolve toate cele necesare zburând între patru țări în mai puțin de 12 ore”, a adăugat Anca Drugan.

Luxul din România: 6.800 de euro pentru un weekend în Delta Dunări

La mare preț s-a aflat și luxul din România. De exemplu, un weekend în Delta Dunării, a costat 6.800 de euro pentru doi adulți. Turiștii au ajuns cu elicopterul la resortul de 5 stele, au fost cazați două nopți într-o suită, cu mic dejun inclus, și au făcut excursii la Pădurea Letea și pe canale, la pescuit. De asemenea, au optat pentru cină pe barcă, la apus.

De altfel, unele resorturi de pe litoral au făcut și din România o destinație premium. Cea mai scumpă noapte de cazare pe litoralul românesc a costat 1.200 de euro, în luna august, și a inclus cazare cu mic dejun în apartament cu jacuzzi la un hotel de 5 stele.

Comportament special al turiștilor români în vreme de pandemie

Agențiile de turism au observat un comportament special al turiștilor în acest an: au preferat rezervările last minute, pentru că foarte mulți și-au ales destinațiile în funcție de listele cu restricții de călătorie publicate săptămânal și s-au orientat în general către țările de pe lista verde.

Ei au ales să rămână în Europa și să plătească sensibil mai mult decât în anii trecuți pentru o noapte de cazare în Italia sau Franța, de exemplu, adică peste 400 de euro pe noapte la hoteluri bine cotate. Au cheltuit astfel cât pentru o vacanță în țări exotice.

Destinațiile de lux preferate de turiștii români au inclus resorturi din Grecia, Italia, Spania și Franța - datorită numeroaselor atracții turistice, gastronomiei și plajelor cu nisip fin.

„Italia a fost de altfel marea surpriză a sezonului datorită frumuseții sale neasemuite, dar și numărului scăzut de cazuri Covid, frecvenței și varietății zborurilor directe, respectiv datorită procedurilor relativ simple de călătorie. De altfel, foarte multe vedete din România au mers în vacanțe pe insula Capri, în Toscana sau pe yachturi de-a lungul coastei Amalfitane”, a mai spus Anca Drugan, CEO Nordis Travel.

Riviera franceză a fost o destinație aparte în această vară, mai spun reprezentanții agenției de turism, care au făcut un portret-robot al turistului care preferă Coasta de Azur: este în general un turist exigent, cu posibilități peste medie, care caută hoteluri de 4 si 5 stele, știe ce își dorește și nu se află la prima călătorie în această destinație, pe care o preferă pentru shopping și datorită experienței pe care a trăit-o deja (gastronomie, plajă).

Nordis Travel, cea mai nouă agenție de turism tailor made din România, face parte din grupul de firme cu capital 100% românesc, specializat în dezvoltarea ansambluri hoteliere și rezidențiale de lux. Grupul de firme este format din 7 entități: Nordis Hotels, Nordis Development, Nordis Construct, Nordis Real Estate, Nordis Architecture, Nordis Travel si Nordis Property Management.

