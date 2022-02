Travelminit.ro, unul dintre cei mai mari jucători pe piața turismului intern, a avut un 2021 foarte bun ca urmare a creșterii interesului pentru destinațiile din România, o schimbare apărută pe fondul restricțiilor de circulație internațională. În ceea ce privește numărul înnoptărilor din 2021, Travelminit.ro a înregistrat o creștere de 31% față de 2019, semn că românii au ales să călătorească mai mult în țară în ultimul an.

„Valoarea totală a rezervărilor rezervărilor (gross booking value) intermediate în România a crescut de la 10 milioane la 13,5 milioane de euro, o creștere de 34% în 2021 comparativ cu anul 2019. Aceste cifre ne bucură foarte tare, mai ales că știm că a fost o perioadă cu numeroase provocări pentru turism. În contextul pandemiei, am asistat la câteva transformări foarte interesante ale obiceiurilor, nevoilor și preferințelor turiștilor noștri, care acum au așteptări diferite. Și voi da doar câteva exemple: condiții flexibile de rezervare, fără avans sau cu anulare gratuită, rezervări last minute, căutări după promoții, un plus de atenție acordată la review-urile date pe tema măsurilor de igienizare a unităților‟, a declarat Ferenc Rigo, CEO Travelminit.ro.

Ce au căutat turiștii români în 2021: rezervări last minute, prețuri speciale, ofertele fără avans și cu anulare gratuită

Foarte important de menționat la acest capitol este schimbarea de comportament a turiștilor, ale căror nevoi s-au adaptat la noile restricții și măsuri sanitare. Astfel, cazările cu o politică de rezervări flexibile, care se pot face fără avans sau care oferă anulare gratuită, au devenit tot mai căutate, fiind un avantaj considerabil pentru turiștii care, în acest mod, s-au bucurat de mai multă siguranță privind vacanțele lor.

De asemenea, potrivit Travelminit.ro, sejururile promoționale au fost din ce în ce mai căutate, astfel că au apărut nenumărate oferte de pachete atractive și accesibile în toată România. Un alt criteriu pe care turiștii l-au luat în considerare în alegerea cazării a fost reprezentat de siguranța și măsurile de igienizare oferite, astfel că unitățile care au comunicat constant pe această temă au fost preferate de români.

O altă tendință observată în ultimii doi ani este și cea a rezervărilor last minute. Din cauza incertitudinii în ceea ce privește deplasările, decizia de călătorie a turiștilor durează acum mai mult, așa că cei mai mulți dintre ei aleg să facă rezervarea cât mai aproape de data plecării pentru a nu apărea schimbări majore.

În plus, pandemia a reconfigurat opțiunile românilor privind unitățile de cazare alese. Astfel, conform unui raport publicat de Travelminit.ro, anul 2020 a adus o creștere a căutărilor și a rezervărilor de unități care au o capacitate de cazare mai mică:

pensiuni (+100% creștere față de 2019),

case de vacanțe (58%),

apartamente (44%).

De asemenea, în contextul pandemic, la mare căutare au fost hotelurile și unitățile de cazare cu standarde mari de igienizare, în creștere cu 207% comparativ cu 2019.

În plus, în 2021 a apărut și un trend nou în ceea ce privește rezervările: numărul căutărilor și al rezervărilor pentru apartamente au crescut cu 65% față de 2020 și cu 138% față de 2019, mai ales în timpul verii, în zona litoralului.

Nu în ultimul rând, atunci când vine vorba despre destinațiile de top din ultimul an, turiștii români au mers pe aceleași locuri cu tradiție din țara noastră: litoralul Mării Negre în sezonul cald, stațiunile montane pe timp de iarnă. Alte destinații către care s-au orientat românii în 2021 au fost stațiunile balneoclimaterice (Băile Felix, Băile Herculane), Delta Dunării și satele săsești.

Turismul românesc… încotro? Ce se va întâmpla cu industria în 2022?

După cum menționam anterior, 2022 va fi anul în care călătoriile interne vor avea parte de creștere, ceea ce înseamnă că hotelierii ar trebui să se pregătească pentru a atrage turiștii cu oferte, pachete și experiențe inedite.

Potrivit raportului emis de Travelminit.ro, încă va exista o doză considerabilă de incertitudine privind planificarea vacanțelor în România, fapt dovedit și de lipsa cererilor de rezervare a cazării din timp. Dacă până acum sejururile erau rezervate cu mult timp înainte, acum ele sunt organizate cu maximum o lună înainte. De asemenea, un trend care se va menține și în 2022 este cel al cazărilor care le oferă flexibilitate călătorilor:

anulare gratuită,

o politică tot mai căutată de turiști,

rezervare fără avans.

Un alt rol important va fi jucat de tichetele de vacanță, care vor fi emise din nou în 2022, după cum a anunțat Guvernul României la finele anului trecut. Un ajutor de nădejde pentru cei care doresc să călătorească în România și un stimul de bază pentru turismul intern, tichetele de vacanță vor avea un aport semnificativ la dinamica turismului din acest an.

Nu în ultimul rând, turiștii trebuie să știe că tichetele de vacanță rămase neutilizate din anii trecuți (2019 și 2020) mai pot fi folosite pentru a rezerva cazări în România până în iunie 2022, o șansă în plus pentru cei care nu au apucat să se bucure de un sejur în baza lor.

Fondată în Cluj-Napoca, compania Travelminit este unul dintre cei mai mari jucători pe piața rezervărilor hoteliere din România din 2017. Portofoliul Travelminit conține 7.500 de unități de cazare (hoteluri, pensiuni, apartamente) din România active pe platformă și acoperă o gamă largă de cazare în toată țara (litoral, munte, destinații balneoclimaterice și orașe mari). În 2021, Travelminit raportează 13.5 milioane de euro vânzări în România și 16 milioane de vizite pe platformă. Din 2020, Travelminit face parte din Szallas Group, care are în portofoliu 12 platforme hoteliere în Centrul și Estul Europei (România, Ungaria, Polonia, Cehia, Croația), cu vânzări de peste 150 milioane de euro și peste 350 de angajați.

Sursa foto: Travelminit.ro

