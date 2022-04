Fotografia care suprinde echipa reprezentativă a României la Târgul de Turism Travel and Adventure Show New York în fața unui decor închis, pe care sunt amplasate câteva fotografii A4 cu imagini din țara noastră a generat un val de comentarii acide pe rețelele sociale. Drept urmare, Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a reacționat în urma nemulțumirilor internauților.

Participarea la târgul de turism de la New York, cu pachet de bază, a fost inclusă în lista manifestărilor expoziționale internaționale pentru anul curent. Documentul a fost întocmit și agreat în cadrul consultărilor desfășurate la sediul instituției cu reprezentanții asociațiilor, federațiilor și patronatelor de profil, iar ulterior aprobat prin ordinul ministrului antreprenoriatului și turismului nr. 80/27.01.2022. Amenajarea standard, oferită de organizatorul Travel and Adventure Show țării noastre și tuturor celorlalți expozanți care au optat pentru această ofertă, constă în decor format din pânză de culoare neagră, amplasată pe pereții despărțitori și pe mese, și afișaj de țară, fiind specifică manifestării expoziționale din New York de mai bine de 20 de ani. Respectiv, acest tip de amenajare a fost întâlnită și la edițiile anterioare, iar ministerul a plătit anul acesta suma de 7.990 dolari. Din 200 de expozanți, peste 90% au optat pentru organizarea standului în formatul precizat anterior, pus la dispoziție de organizator, precizează Ministerul.

Sursa Foto: Ministerul Turismului și Antreprenoriatului

Totodată, autoritățile române motivează că reprezentanții Târgului au stabilit ca, pentru 2022, toți participanții au fost nevoiți să folosească standurile existente.

Ministerul Antreprenoriatului și Turismului își dorește o participare cât mai mare a expozanților români la târgurile internaționale de turism, scopul standului național fiind acela de a asigura promovarea destinațiilor locale în rândul publicurilor de interes. Menționăm că Statele Unite ale Americii, în anul de referință 2019, au ocupat cea de-a patra poziție în topul țărilor emițătoare de turiști pe piața din România. În cadrul manifestării expoziționale de la New York, alături de cele două persoane delegate din cadrul instituției, a fost prezent un singur reprezentant al Asociației Incoming România, în condițiile în care alți patru, deși și-au manifestat intenția, nu au mai dorit să participe, ca urmare a situației generate de conflictul din Ucraina, mai menționează Ministerul.

Autoritățile mai spun și că, la nivelul standului, au fost oferite informații relevante pentru a atrage turiști străini în România și îndeamnă românii să vină cu propuneri pentru promovarea turistică a țării.

Târgul de turism de la New York a avut loc în perioada 18-20 martie, iar participarea ne-a costat aproximativ 8.000 de dolari.

Nu în ultimul rând, fotografia controversată a fost ștearsă de pe pagina de Facebook a Consulatului.

Sursa foto: Consulate General of Romania in New York/ Răzvan Pascu Facebook

