Între 18 și 20 martie, România a participat la Târgul de Turism de la New York, participare pentru care a plătit 8.000 de dolari. O fotografie apărută pe pagina de Facebook a Consulatului a arătat lipsa de interes a reprezentanților țării noastre față de promovarea turismului. Iată cum arătau celelalte standuri la Târgul de Turism la care România s-a făcut de râs.

Participarea la târgul de turism de la New York, cu pachet de bază, a fost inclusă în lista manifestărilor expoziționale internaționale pentru anul curent. Documentul a fost întocmit și agreat în cadrul consultărilor desfășurate la sediul instituției cu reprezentanții asociațiilor, federațiilor și patronatelor de profil, iar ulterior aprobat prin ordinul ministrului antreprenoriatului și turismului nr. 80/27.01.2022. Amenajarea standard, oferită de organizatorul Travel and Adventure Show țării noastre și tuturor celorlalți expozanți care au optat pentru această ofertă, constă în decor format din pânză de culoare neagră, amplasată pe pereții despărțitori și pe mese, și afișaj de țară, fiind specifică manifestării expoziționale din New York de mai bine de 20 de ani. Respectiv, acest tip de amenajare a fost întâlnită și la edițiile anterioare, iar ministerul a plătit anul acesta suma de 7.990 dolari. Din 200 de expozanți, peste 90% au optat pentru organizarea standului în formatul precizat anterior, pus la dispoziție de organizator, a reacționat și Ministerul, încercând să motiveze lipsa oricărei forme de promovare.

Bannere, pliante, mici cadouri simbolice, toate acestea apar la celelalte standuri ale țărilor prezente la Târg. Inclusiv monitoare care prezintă destinații din țările cu pricina au fost folosite pentru promovare turistică.

În schimb, România s-a făcut cunoscută prin câteva imagini descărcate de pe internet și agățate pe pânza neagră care separau standurile. Pentru această călătorie, țara noastră a achitat 8.000 de dolari.

Sursa foto: Consulate General of Romania in New York/ Răzvan Pascu Facebook

