Turismul românesc s-a apropiat anul trecut de nivelurile de referinţă din 2019 şi chiar a depăşit acest reper pe unele segmente, însă atragerea de turişti străini rămâne în continuare sub potenţialul uriaş pe care îl are România, susţine Corina Martin, secretar general al Federaţiei Patronatelor din Industria Ospitalităţii din România (FPIOR), conform Agerpres.

"În ciuda tuturor provocărilor, anul 2023 a fost unul de creştere. Turismul s-a apropiat de nivelurile de referinţă din 2019, iar pe unele segmente, precum balneo, a depăşit semnificativ acest reper. Din păcate, atragerea de turişti străini - incomingul - se află în continuare sub nivelul dinainte de 2019 şi sub potenţialul uriaş pe care îl are România. Pentru 2024 trebuie să înregistrăm o creştere pe acest segment, iar rolul Organizaţiilor de Management al Destinaţiei (OMD) de pe Litoral şi al viitorului OMD Regional Dobrogea tocmai acesta trebuie să fie, ca una dintre Top 3 priorităţi", a transmis Corina Martin.

Potrivit sursei citate, participarea la târgurile de turism naţionale şi internaţionale, dublată de o campanie activă şi solidă de comunicare şi promovare prin mass-media şi în mediul online vor determina cum va arăta, în cifre, bilanţul 2024 pe Litoral şi Topul 3 de staţiuni preferate.

"La nivel naţional, trebuie să înţelegem, la nivelul fiecărui OMD local (Constanţa-Mamaia, Mamaia Nord, Mangalia şi viitorul OMD Eforie) că suntem în competiţie deschisă, fiecare faţă de ceilalţi şi împreună faţă de destinaţiile montane, balneare sau de city break. La nivel de atragere de turişti străini, însă, trebuie să facem echipă. La Târgul de turism de la Berlin, sau la Londra, sau la Paris - nu ştie nimeni unde şi ce este Eforie sau Mangalia sau Mamaia. OMD Municipiul Tulcea a primit (pe 29 decembrie n.r.) avizul de la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului şi îi felicit. Lucrăm deja, în interiorul Consiliului Consultativ al Turismului, în grupul de lucru OMD-uri, împreună, alături de toate celelalte OMD-uri din ţară. OMD regional Dobrogea trebuie însă să se constituie cât mai rapid şi să preia coagularea şi armonizarea strategiilor de brand propriu şi de promovare ale fiecărei sub-destinaţii/staţiuni în judeţele Constanţa şi Tulcea. Aceasta este prioritatea numărul unu pentru 2024 atât la nivelul autorităţilor locale şi judeţene, cât şi pentru patronatele locale de pe Litoral şi din Delta Dunării", a explicat reprezentantul FPIOR.

În opinia sa, promovarea destinaţiilor dobrogene trebuie să se facă printr-o Strategie care să integreze ce are particular fiecare staţiune/destinaţie, dar să aducă o coerenţă şi o foarte bună organizare a comunicării şi a direcţiilor de promovare care vor fi abordate, la nivel de "destinaţie regională semnificativă a României".

Corina Martin a anunţat că în jurul datei de 10 ianuarie va fi organizată o întâlnire comună a tuturor OMD-urilor active din Dobrogea pentru stabilirea obiectivelor şi Strategiei pentru anii 2024-2025.

În ceea ce priveşte datele de bilanţ pe 2023, secretarul general al federaţiei patronale susţine că anul trecut a adus o creştere medie de 30% - 35% a interesului turiştilor pentru staţiunile din România, trendul fiind ascendent, cu o creştere de 30% pentru Litoralul românesc, în timp ce cererile pentru destinaţiile de munte balneo şi oraşe au crescut cu aproape 32%. În acelaşi timp, pentru Delta Dunării creşterea a fost de aproape 15%.

Pe litoral, turiştii au preferat în proporţie de circa 30% unităţile clasificate la 3 stele şi 55% cele de 4 stele. Tarifele hoteliere din acest an au crescut în medie cu 15% - 20% faţă de anul trecut, în corelare cu indicele inflaţiei anuale prognozate pentru sfârşitul anului.

Astfel, tariful mediu de persoană/sejur a crescut de la 1.778 lei în 2022, la 2.015 lei în 2023, în condiţiile în care durata medie a sejurului a rămas la acelaşi nivel din 2022, situându-se între 4,7 nopţi cazare/sejur pentru Litoral. Cele mai solicitate destinaţii de vacanţă pentru riviera românească au fost Mamaia, Eforie Nord şi Jupiter, cu o pondere de 58% din totalul vânzărilor pentru litoral.

"Cea mai mare problemă cu care ne-am confruntat şi în 2023 a fost managementul defectuos coordonat, din partea Ministerului Mediului, în privinţa plajelor, iar consecinţele au afectat serios imaginea şi rezultatele cu care încheiem 2023. Urmărim în continuare acest subiect, în perspectiva noilor licitaţii şi contracte ce trebuie derulate şi încheiate în 2024", a transmis Corina Martin.

Potrivit sursei citate, o parte importantă a rezervărilor s-a datorat voucherelor de vacanţă, care au extins gradul de ocupare şi în lunile de extrasezon. Astfel, peste 40% din rezervările de vacanţe s-au achitat cu tichete de vacanţă, "covârşitor prin agenţiile de turism".

În egală măsură, au fost înregistrate creşteri de peste 35% pentru excursii şi tururi locale de grup (organizate prin agenţiile de turism) pentru turiştii sosiţi în vacanţă pe Litoral. Cea mai solicitată rămâne Croaziera de o zi în Delta Dunării, dar s-a remarcat o diversificare interesantă a ofertei, ceea ce a îndreptat interesul românilor şi către Degustări de vinuri sau Tururi combinate de arheologie, istorie, gastronomie, evenimente şi tradiţii locale, arată bilanţul Federaţiei Patronatelor din Industria Ospitalităţii din România.

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: