Raport: Turismul este în plin avânt în Europa Centrală și de Est și nu a fost afectat de război

Industria turismului se află pe o pantă ascendentă şi înregistrează o creştere a cererii foarte mare, mai ales după anii pandemiei, iar impactul crizei din Ucraina nu se resimte la nivelul cifrelor din turismul intern şi regional, arată datele unui raport de specialitate.

„În ciuda incertitudinii, însă, turiştii europeni din regiunea Europei Centrale şi de Est îşi doresc să călătorească din nou. Potrivit unui raport realizat de Szallas Group, care are în portofoliu 12 platforme hoteliere în Centrul şi Estul Europei, inclusiv Travelminit.ro, şi de NielsenIQ, industria este acum pe o pantă ascendentă şi înregistrează o creştere a cererii foarte mare, mai ales după anii pandemiei. Deşi criza Ucrainei nu pare a se apropia de sfârşit, impactul ei nu se resimte la nivelul cifrelor din turismul intern şi regional", a scris Agerpres.



Izbucnirea pandemiei Covid-19 a reconfigurat total industria turismului şi a impus schimbări majore atât pentru jucătorii din domeniu, hotelieri, proprietari de pensiuni şi tour operatori, cât şi pentru turişti. Pe de altă parte, redresarea mult aşteptată a turismului a avut de suferit şi de pe urma declanşării războiului împotriva Ucrainei, care, aşa cum era de aşteptat, a generat o îngrijorare semnificativă peste tot în lume, în special în spaţiul Europei Centrale şi de Est.



"În toate ţările din Europa Centrală şi de Est, avem rezervări ce depăşesc nivelul celor din 2019, aşa că ne aşteptăm ca rezervările din 2022 să aibă cea mai mare valoare pe pieţele interne din regiune. Avem semne clare că turismul intern şi turismul transregional vor continua să crească. Deşi încă există multă instabilitate, multă incertitudine, plus preţurile crescute la combustibil, dorinţa celor 90 de milioane de călători din Europa Centrală şi de Est este foarte mare. Mai mult decât atât, în contextul în care călătoriile pe distanţe lungi şi foarte lungi sunt incerte sau mult prea costisitoare, turismul local a devenit o alternativă extraordinară pentru cei care vor să se bucure în continuare de vacanţe şi experienţe accesibile", a arătat Jazsef Szigetvari, CEO Szallas Group, citat de Agerpres.



Studiul realizat de Szallas Group & NielsenIQ dezvăluie câteva dintre destinaţiile preferate de turişti. De exemplu, Croaţia este considerată o "ţară magnetică" datorită litoralului ei, o destinaţie unde aproape toată lumea şi-ar dori să călătorească în vacanţa de vară. De asemenea, Lacul Balaton, cel mai mare din Europa, situat în Ungaria, şi litoralul românesc alcătuiesc topul destinaţiilor de vară preferate de turişti. Cehia şi Ungaria sunt favoritele călătorilor pentru primăvară şi toamnă, mai ales că cele două capitale, Praga şi Budapesta, reprezintă o opţiune bună pentru city-break-uri, în timp ce Slovacia, Polonia şi România oferă dozele de adrenalină şi aventurile dorite de cei care iubesc iarna şi sporturile de sezon, comentează sursa citată.



Pe de altă parte, disponibilitatea turiştilor de a călători intern a crescut în ultima vreme, o schimbare susţinută şi de pandemie, însă interesul lor diferă de la o ţară la alta. Potrivit cercetării, România se află pe ultima poziţie în ceea ce priveşte disponibilitatea de a călători pe plan intern (26%), în timp ce Polonia este pe primul loc (44,5%) din punctul de vedere al participării la turismul naţional.



În ceea ce priveşte preferinţele de rezervare ale turiştilor din regiune, există trei trenduri majore de care toţi operatorii trebuie să ţină cont în prezent: fenomenul digitalizării, orientarea către cazări mai mici şi nevoia unor servicii premium.



"În primul rând, ca urmare a incertitudinii existente în timpul restricţiilor pandemice, turiştii folosesc acum mai mult ca niciodată platformele digitale pentru a-şi rezerva sejururile, canale unde au beneficiul condiţiilor flexibile şi al politicilor de anulare gratuită. În momentul de faţă, Travelminit.ro a simplificat procesele, astfel încât turiştilor să le fie mai uşor ca niciodată să facă rezervări. Pe Travelminit.ro, rezervarea cazării şi plata se fac online, rapid şi simplu, folosind direct cardul de vacanţă sau cardul obişnuit", se arată în comunicat.



De asemenea, a crescut semnificativ ponderea furnizorilor mai mici de cazare (pensiuni, apartamente, case de vacanţă etc.), care deţin acum majoritatea rezervărilor efectuate în ţările din Europa Centrală şi de Est. Valoarea tranzacţională totală a hotelurilor continuă să fie mai mare, însă cazările mai mici, care le oferă turiştilor intimitate şi siguranţă, sunt acum pe un trend ascendent.



Totodată, raportul a relevat o cerere mai mare pentru servicii suplimentare oferite în pachetele de cazare. Călătorii nu mai caută acum neapărat hoteluri cu multe stele, ci îşi doresc servicii premium, care includ mai multe facilităţi: de exemplu, acces la SPA sau la saună, Wi-Fi la viteze mari, piscină, cadă cu hidromasaj etc. În acelaşi timp, ei acordă acum mai multă atenţie condiţiilor de igienă şi preferă soluţiile de check-in digital, fără contact direct.



Un alt aspect evidenţiat de cercetarea celor de la Szallas Group şi NielsenIQ este şi interesul pentru călătoriile internaţionale, pe lângă cele interne şi regionale. Chiar dacă cele din urmă au beneficiat de o creştere importantă în pandemie, datele arată că deplasările internaţionale vor creşte vertiginos din nou în următorii trei ani. Dorind să călătorească şi să recupereze din plin perioada restricţiilor Covid-19, 62% dintre polonezi, 67% dintre maghiari şi cehi şi 75% dintre români şi-au exprimat intenţia de a călători la fel de mult sau chiar mai mult în următorii ani decât în perioada pre-pandemică.



"O iniţiativă foarte interesantă, aflată acum pe un trend crescător, este şi emiterea unor vouchere de vacanţă pentru stimularea turismului intern, măsură implementată încă din perioada pre-pandemică în Ungaria şi în România. Mai mult decât atât, pe fondul pandemic, Guvernul Poloniei şi cel al Cehiei au început să introducă programe similare pentru a susţine industria turismului", subliniază documentul.



Nu în ultimul rând, raportul a arătat faptul că maşinile sunt mijlocul de transport preferat de turiştii care călătoresc intern şi regional, ceea ce explică expansiunea turismului european preconizată pentru următorii ani.



Fondată în Cluj-Napoca, compania Travelminit este unul dintre cei mai mari jucători pe piaţă rezervărilor hoteliere din România din 2017. Portofoliul Travelminit conţine 7500 de unităţi de cazare (hoteluri, pensiuni, apartamente) din România active pe platforma şi acoperă o gama largă de cazare în toată ţară (litoral, munte, destinaţii balneoclimaterice şi oraşe mari), fiind lider pe piaţă rezervărilor cu card de vacanţă. În 2021, Travelminit a raportat 13,5 milioane de euro vânzări în România şi 16 milioane de vizite pe platforma. Din 2020, Travelminit face parte din Szallas Group, care are în portofoliu 12 platforme hoteliere în Centrul şi Estul Europei (România, Ungaria, Polonia, Cehia, Croaţia), cu vânzări de peste 150 milioane de euro şi peste 350 de angajaţi.

