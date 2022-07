Ce drepturi ai ca pasager dacă ți se anulează zborul, în Europa

Grevele, încetinirile de activitate și lipsa de personal în companiile aeriene provoacă haos pentru europenii care călătoresc în acest sezon estival cu avionul. Însă este bine să știi că dacă zborul tău se anulează ai dreptul la compensații. Iată ce trebuie să știi dacă te afli în situația aceasta.

Conform regulilor prevăzute de Uniunea Europeană, dacă zborul tău este anulat, compania aeriană trebuie să îți ramburseze banii sau să reprogrameze zborul, chiar dacă acest lucru înseamnă să te direcționeze către un alt transportator, scrie Euronews.

De asemenea, aveți dreptul la compensații suplimentare și la cheltuieli de cazare, în anumite situații.

„Dacă motivul anulării are loc din cauza unei furtuni sau a unei greve din partea personalului aeroportului, ceea ce este o circumstanță mai aparte, NU ai dreptul la despăgubiri”, spune Steven Berger, ofițer juridic la Organizația Europeană a Consumatorilor (BEUC).

Însă, în alte situații, în afara de cele prezentate mai sus, ai dreptul la despăgubiri, care variază în funcție de destinația și de durata zborului, mai spune oficialul. Compensațiile în bani pot fi cuprinse între 250 și 600 de euro.

Potrivit BEUC, companiile aeriene lasă adesea pasagerii cu ochii în soare, nereușind să clarifice regulile. Prin urmare, instituția vrea să existe mai multe reglementări care să includă compensarea automată, dacă lucrurile merg prost în ceea ce privește un zbor.

Ar trebui să existe un efect de descurajare asupra companiilor aeriene pentru a evita replicarea diferitelor practici neloiale. Totodată, ar trebui descurajată practica prin care pasagerii trebuie să aștepte o lună pentru a-și primi banii înapoi, mai ales acolo unde în regulament sunt stipulate șapte zile. Steven Berger, ofițer juridic la Organizația Europeană a Consumatorilor (BEUC)

„Trebuie să ne asigurăm cu adevărat că drepturile sunt respectate în termeni de rambursare. Ar trebui să fie în numerar și nu în vouchere. Aceasta ar trebui să fie întotdeauna o decizie a consumatorilor, dacă să își primească banii înapoi sau dacă să primească vouchere”, a mai precizat oficialul.

Cazul concret al unei persoane care a avut zborul anulat, la Ryanair

Belgianul Daniel Rothier este una dintre numeroasele victime ale recentului val de anulări în materie de zboruri în Europa. Călătoria sa la Verona, de la începutul lunii iunie, a devenit un coșmar. Zborul său a fost anulat fără nicio explicație.

„Pe 7 iunie am aflat, prin e-mail, că zborul din 8 iunie a fost anulat. Singura soluție propusă a fost să încercăm să obținem un loc în avionul care pleacă pe 10 iunie, două zile mai târziu. Ne-am întrebat gazda Airbnb, unde urma să stăm dacă putem să prelungim șederea. După mai multe peripeții, am reușit să stăm mai mult, deși nu la același preț... Era un zbor Ryanair. Nu ne-au dat nicio explicație. Am încercat să-i contactăm prin e-mail, telefon, dar fără răspuns”, a spus belgianul.

El solicită acum despăgubiri pentru costurile suplimentare suportate. Ryanair contestă, însă, această afirmație.

„Ryanair își operează programul complet de zbor în această vară, fără întreruperi din cauza lipsei de personal, spre deosebire de multe alte companii aeriene care nu și-au planificat în mod adecvat călătoriilor după COVID. Grevele și lipsa personalului aeroportuar pot cauza întreruperi minore pe tot parcursul sezonului estival. Orice afirmații conform cărora sistemele de cerere de despăgubire ale Ryanair sunt inechitabile și complicate sunt complet false. Toți pasagerii care întâmpină întreruperi sunt informați cu privire la toate opțiunile și drepturile lor prin e-mail/SMS și toate informațiile sunt disponibile pe Ryanair.com” , au spus oficialii Ryanair, într-o poziție oficială transmisă către Euronews.

În unele cazuri (cum a fost și la Bruxelles săptămâna trecută) zborurile au fost anulate din cauza grevei personalului din aeroport. În acest caz, nu este vina companiei aeriene, însă acest aspect ridică și mai multe semne de întrebare cu privire la despăgubirile pe care le poate lua o persoană.

Sursa foto: Pexels

