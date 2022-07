GALERIE FOTO | Atena, mai mult decât o destinație turistică pentru un city-break

Când vorbim despre o vacanță în Grecia, ne gândim la multitudinea de destinații pe care o avem la îndemână în insule și mai puțin la orașele de pe continent. Însă Atena, capitala statului elen, poate deveni oricând o destinație de vacanță în itinerariul vostru. Plaje, taverne, situri arheologice, cam tot ceea ce găsiți și pe o insulă, la care se adaugă viața de oraș, fac din Atena mai mult decât o destinație pentru un city-break.

Atena înglobează circa 5 milioane de locuitori din populația de puțin peste 10 milioane a Greciei. Un oraș viu, activ, cu mulți tineri și o mulțime de activități, de la cultură și religie la mâncare și petreceri, capitala Greciei își primește cu brațele deschise turiștii.

Deși nu am petrecut mult timp în Atena, am aflat un lucru mai mult decât îmbucurător. Capitala Greciei are o infrastructură a transportului în comun foarte bine dezvoltată, astfel încât poți ajunge cu metroul în toate punctele importante din oraș, chiar și la aeroport (ceea ce la noi încă nu e posibil).

Ce putem vizita în Atena

Acropole și Muzeul Acropole

Ca orice destinație grecească, începem cu segmentul cultural și arheologic, la care grecii țin foarte mult. Acropole este considerat, în mod simbolic, cel mai înalt punct spiritual al Greciei. Aceasta vine și de la faptul că Acropola chiar este poziționată pe cel mai înalt deal din oraș (din șapte câte erau la momentul construirii Acropolei). Dealul a fost ales de vechii greci, deoarece era deja fortificat, structura sa fiind din roci calcaroase, dar și pentru că era plat și se putea construi pe el.

Acropole este un muzeu în aer liber care merită vizitat pentru a intra pentru câteva ore în istorie. Însă, dacă decideți să îl vizitați în această perioadă, e bine să vă înarmați cu răbdare, cu șepci sau pălării și apă.

Orar Vară (1 aprilie -31 octombrie): Luni: 08:00-16:00 Marți – Duminică: 08:00-20:00 Vineri : 08:00 – 22:00

Tarif bilete Acropole : 20 euro pentru adulți în perioada 1 aprilie - 31 octombrie, 10 euro pentru adulți în perioada 1 noiembrie - 31 martie, Gratuit pentru copiii de până la 18 ani (cu act de identitate sau pașaport valabil) și studenți din țările UE (cu carnet de student valabil) pe tot parcursul anului, 10 euro pentru seniori (peste 65 de ani) din UE (cu act de identitate sau pașaport) pe tot parcursul anului.

Tot la Acropole găsiți și Teatrul lui Dyonisos, cunoscut ca fiind cel mai vechi din lume.

Ei bine, grecii încearcă să conserve construcțiile ridicate de strămoșii lor, însă timpul și turiștii nu sunt întotdeauna cei mai buni prieteni. De aceea, după Acropole, dați o fugă și în Muzeul Acropole.

Aici au fost aduse piese unicat pe care grecii au vrut să le ascundă de privirile curioșilor și ale celor care ar putea profita și replica anumite sculpturi.

Însă dincolo de vizitarea modernului muzeu și a pieselor pe care le puteți observa în detaliu, cel mai important aspect este faptul că acesta a fost construit chiar pe săpături arheologice descoperite în timpul ridicării clădirii cu pricina. Arhitecții muzeului au luat decizia de a ridica construcția, pentru ca arheologii să poată continua săpăturile și cercetarea locului cu pricina.

Muzeul a fost deschis în urmă cu 10 ani.

Tarif Muzeul Acropole 10 euro pentru adulți în perioada 1 aprilie - 31 octombrie, 5 euro pentru adulți în perioada 1 noiembrie - 31 martie.



Cartierul Plaka

Cartierul Plaka este cel mai vechi cartier rezidențial din Atena, aflat în vecinătatea Acropolei. Este o zonă extrem de cochetă, cu numeroase taverne și cafenele. Deci, după o porție zdravănă de cultură, răcoriți-vă cu un Freddo Cappucino sau chiar o bere rece.

Nu părăsiți Plaka fără să vizitați Piața Monastiraki, cel mai animat loc din Atena, cu numeroase taverne, magazine de suveniruri, magazine de haine, dar și artiști stradali.

Piața Syntagma

Piața Syntagma reprezintă un obiectiv major pentru orice turist care vizitează Atena datorită ceremoniei de schimbare a gărzii (Evzones sau Garda Prezidențială), ce are loc în fața Parlamentului Greciei, lângă mormântul Soldatului Necunoscut.

Unde și ce să mâncăm în Atena

Până să ajungem la plaje și pentru că am tot amintit de taverne și cafenele, am găsit în Atena cel mai bun souvlaki grecesc.

În centrul Atenei, souvlaki-ul este de departe cel mai cerut preparat culinar. Cele mai vechi și renumite locuri pentru souvlaki sunt:

Taverna Bairaktaris,

O Thanasis.

Ambele restaurante sunt situate în centrul vechi al Atenei.

Alte specialități care merită încercate sunt:

musacaua grecească ,

, pastitsio (un fel de paste cu carne),

(un fel de paste cu carne), dolmades (sărmăluțe în foi de viță)

(sărmăluțe în foi de viță) aperitive precum: tyri saganaki, tyrokafteri (cremă de brânză picantă), melitzano salata (salată de vinete), chtapodi xidato (caracatita marinata) etc.

Pentru iubitorii de fructe de mare și pește cele mai bune locații sunt situate în Pireu (Piraeus, principalul port maritim al Atenei), în taverne din:

Mikrolimano,

Chatzikyriakou,

Kastella.

Top plaje în Atena

Nu în ultimul rând, am ajuns și la plajele din Atena, iar în ordinea numerelor de pe tricou, enumerăm următoarele:

Vouliagmeni – este considerată un fenomen unic, fiind o combinație de lac termal și apă sărată de mare, cu o compoziție a apei ce conține numeroase minerale benefice pentru diverse afecțiuni.

Caracteristica principală este dată de temperatura constantă de 23-29 de grade a apei, pe tot parcursul anului. Este un loc foarte bine amenajat cu umbrele, șezlonguri, restaurant și servicii spa naturale. În plus, în apă te vor întâmpina peștișorii Garra Rufa, care îți vor răsfăța picioarele.

Plaja Porto Rafti – o plajă cu nisip extrem de apreciată, amenajată cu șezlonguri și umbrele, situată la doar 35 de kilometri de centrul Atenei.

– o plajă cu nisip extrem de apreciată, amenajată cu șezlonguri și umbrele, situată la doar 35 de kilometri de centrul Atenei. Plaja Varkiza – situată la aproximativ 25 de kilometri de Atena, este o plaja cu nisip, bine organizată cu șezlonguri și umbrele. Tot aici găsiți și o multitudine de terase și cafenele.

– situată la aproximativ 25 de kilometri de Atena, este o plaja cu nisip, bine organizată cu șezlonguri și umbrele. Tot aici găsiți și o multitudine de terase și cafenele. Plajele Glyfada și Alimos – sunt două plaje foarte populare datorită proximiății de Atena (10-15 kilometri). Sunt plaje cu nisip, bine organizate, dar mult prea aglomerate în perioada sezonului estival.

– sunt două plaje foarte populare datorită proximiății de Atena (10-15 kilometri). Sunt plaje cu nisip, bine organizate, dar mult prea aglomerate în perioada sezonului estival. Plaja Schinias – este una dintre cele mai frumoase plaje din apropierea Atenei, situată la aproximativ 45 de kilometri. Este renumită pentru apa cristalină și dispune și de o infrastructură dezvoltată, având șezlonguri și umbrele, dar și facilități pentru sporturi nautice.

