FOTO | Până la cer: topul celor mai înalte camere de hotel din lume

Hotelul elegant și contemporan Arts Barcelona a devenit o trăsătură distinctivă a orașului spaniol încă de când și-a deschis porțile, în 1994. Proiectat de renumitul arhitect Bruce Graham, care a creat unele dintre cele mai recunoscute zgârie-nori din Londra, Hong Kong, Chicago și multe orașe din SUA, turnul înalt de 154 de metri, cu 44 de etaje este lăudat pentru designul său de ultimă generație.

În fiecare cameră și spațiu comun veți găsi lucrări de artă ale artiștilor spanioli, inclusiv picturi de Ràfols-Casamada și sculpturi de Jaime Tresserra. Există, de asemenea, un centru spa, un cocktail bar premiat și două restaurante cu stele Michelin.

Sursa Foto: www.ritzcarlton.com

Puteți alege între două scene incredibile la The St. Regis Mumbai: fie peisaje urbane din Mumbai, fie strălucitoarea Mare a Arabiei. Situat în districtul Lower Parel, hotelul cu o înălțime de 155 de metri este unul dintre cele mai înalte din India.

Hotelul dispune de 398 de camere repartizate pe 40 de etaje. Aici este și By the Mekong, cel mai înalt restaurant din Asia de Est din India; The Sahib Room & Kipling Bar, care oferă preparate indiene moderne.

Sursa Foto: 5-Star Hotel in Mumbai, India | The St. Regis Mumbai (marriott.com)

Citeste si: Un nou zgârie-nori „în totalitate electric” va fi sediul unei mari...

Hilton Cascada Niagara - Canada

Nu ne putem gândi la o vedere mult mai superbă de văzut de la fereastra unui hotel decât Cascada Niagara. Situat pe partea canadiană, Hilton Niagara Falls, cu 50 de etaje, are 1.100 de camere și apartamente, care sunt perfecte pentru relaxare și pentru a vă bucura de priveliști wow.

Sursa Foto: Hilton Niagara Falls/Fallsview Hotel & Suites | Facebook

Hotel Bahrain Bay, Manama - Bahrain

Amplasat pe propria sa insulă exclusivistă din capitala Bahrainului, Manama, Hotelul Bahrain Bay este o adevărată piesă de arhitectură. Turnul acoperit cu sticlă de 270 de metri a fost creat de arhitecții SOM, cu un design care reprezintă o poartă către oraș.

Hotelul cu 68 de etaje include patru piscine, șase locuri pentru mâncare și băutură, un spa imens și mai multe săli de conferință.

Citeste si: Un pod de 100 de ani stă în calea unui iaht de 430 mil. euro al lui...

Sursa Foto: Bahrain Hotel Photos & Videos | Four Seasons Hotel Bahrain Bay

Detroit Marriott, Michigan - SUA

Situat în Renaissance Center – cea mai înaltă clădire din Detroit, la 222 de metri înălțime – Detroit Marriott are 1.276 de camere care oferă peisaje spectaculoase asupra metropolei și râului Detroit.

În plus, se află în apropiere de unele dintre cele mai bune atracții ale orașului, inclusiv Parcul Campus Martius, RiverWalk și Institutul de Arte din Detroit.

Sursa Foto: The official site for hotel reservations for Marriott hotels and beach resorts at Marriott.com

Residence Inn by Marriott New York, New York - SUA

Residence Inn by Marriott se bucură de o locație excelentă, cu vedere spre Central Park.

Cu o înălțime 229 de metri și 68 de etaje, clădirea este împărțită în două: jumătatea inferioară este ocupată de Courtyard by Marriott, în timp ce Residence Inn se află la etajele superioare.

Citeste si: Destinațiile care amendează turiștii care poartă costumul de baie...

Centara Grand, Bangkok - Thailanda

Bangkok nu duce lipsă de zgârie-nori impresionante, iar unul dintre cele mai înalte hoteluri ale sale este Centara Grand.

Situată în cartierul comercial central al orașului, clădirea de 235 de metri înălțime nu găzduiește doar un hotel de lux, ci include și facilități de convenții, retail și agrement.

Sursa Foto: Centara Grand & Bangkok Convention Centre CentralWorld (centarahotelsresorts.com)

Meliá Viena - Austria

Înălțându-se la aproximativ 250 de metri deasupra fluviului Noua Dunăre, DC Tower este cel mai înalt zgârie-nori din Austria.

Iar răspândit pe 17 dintre cele 58 de etaje ale clădirii se află Meliá Vienna, un hotel șic, minimalist, care oferă o bucată de lux vizitatorilor capitalei austriece.

Sursa Foto: Hotel Melia Vienna, stunning luxury hotel in Vienna | Melia.com

Citeste si: Grecia schimbă regulile COVID pentru turiștii străini și renunță la...

Raffles Jakarta - Indonezia

Situat în capitala Indoneziei, Raffles Jakarta atinge 257 de metri înălțime.

La fel de frumoase ca priveliștea sunt și interioarele decorate elegant, cu modele care aduc un omagiu artistului indonezian Hendra Gunawan.

Sursa Foto: Raffles Jakarta

Grand Lisboa, Macao - China

Nu este nimic obișnuit la Grand Lisboa - designul său extravagant a fost creat de arhitecții DLN care s-au inspirat dintr-un carnaval brazilian.

Un zgârie-nori de 261 de metri care găzduiește mai mult de 400 de camere de hotel de lux, opt localuri de mâncare și băuturi și un cazinou, hotelul este și gardianul celui mai mare diamant în formă de pernă din lume.

Sursa Foto: Downloads | Grand Lisboa (grandlisboahotels.com)

Hotel Shangri-La, Londra - Anglia

Un zgârie-nori neo-futurist în formă de ciob de sticlă, The Shard este o parte izbitoare a Londrei. Deschisă în 2012, este cea mai înaltă clădire din capitala britanică, cu 310 metri înălțime.

Citeste si: Furtunile și grindina au lovit Grecia: străzi inundate și turiști...

Acesta găzduiește birouri, restaurante, apartamente de lux și cea mai înaltă platformă de vizionare din Londra – precum și cel mai înalt hotel din oraș: Hotelul Shangri-La.

Sursa Foto: Photos & Videos | Shangri-La Hotel London

Four Seasons Hotel Kuala Lumpur, Malaezia

Hotelul decadent Four Seasons din Kuala Lumpur este situat chiar în inima cartierului Triunghiul de Aur, la doar câteva minute de Turnurile Gemene Petronas.

Deși nu ajunge la aceeași înălțime cu clădirea conectată, hotelul se ridică la 343 de metri înălțime.

Sursa Foto: Four Seasons Hotels and Resorts | Luxury Hotels | Four Seasons | Photos and Videos

Park Hyatt Shanghai - China

Situat la etajele 79 - 93 ale Centrului Financiar Mondial Shanghai, în formă de deschizător de sticle, Park Hyatt Shanghai se înalță deasupra orașului aglomerat.

Fiecare dintre cele 173 de camere ale sale reprezintă apogeul luxului, oferind vedere la malul mării Bund, râul Huangpu și Pudong.

Având în vedere că este situat într-o clădire de 492 de metri înălțime, ar fi ușor să presupunem că acesta este cel mai înalt hotel din lume, dar hotelul nu ocupă de fapt cele mai înalte etaje ale clădirii.

Sursa Foto: PARK HYATT SHANGHAI | China (theshanghaihotels.com)

Gevora Hotel, Dubai - EAU

Din 2018 până în iunie 2021, Hotelul Gevora a fost cel mai înalt hotel din lume, alăturându-se multor alți deținători de recorduri care studiază orizontul Dubaiului.

Acesta va fi depășit de un hotel nou-nouț, Turnul Ciel, care va avea 365 de metri când va fi finalizat în 2023.

Până atunci, însă, acest gigant hotelier oferă vederi impresionante asupra orașului, atingând 356 de metri cu cele 75 de povestiri.

Sursa Foto: Welcome - Gevora Hotel (gevorahotels.com)

Hotelul JW Marriott Marquis, Dubai, EAU

Cu două turnuri la o înălțime de 355 de metri, hotelul JW Marriott Marquis din Dubai a doborât recordul pentru a fi cel mai înalt hotel din lume în 2012.

Deși a fost depășit de Hotelul Gevora în 2018, este încă o dimensiune colosală. Clădirea are peste 60.000 de panouri de sticlă la exterior și peste 100.000 de trepte în interior.

Sursa Foto: 5-Star Hotel in Sheikh Zayed Road, Dubai | JW Marriott Marquis Hotel Dubai

The Ritz-Carlton - Hong Kong

Aflat într-o locație privilegiată în vârful celei mai înalte clădiri din Hong Kong, Centrul de Comerț Internațional, cu o înălțime de 484 de metri, Ritz-Carlton oferă punctul de vedere suprem.

Hotelul în sine este situat la ultimele 16 etaje ale clădirii.

Sursa Foto: Kowloon Hotel Hong Kong - Hong Kong Hotels 5 Star | The Ritz-Carlton, Hong Kong (ritzcarlton.com)

Signiel Seul - Coreea de Sud

Situat în cea mai înaltă clădire din Coreea de Sud, Lotte World Tower, luxosul hotel Signiel Seoul se ridică deasupra concurenților săi.

Are o înălțime 555 de metri și a durat șase ani să fie construit. Când s-a deschis, a doborât o mulțime de recorduri, inclusiv cea mai înaltă punte de observare cu fund de sticlă din lume.

Sursa Foto: Area Attractions for tourists in Seoul | SIGNIEL SEOUL (lottehotel.com)

Hotel J, Shanghai - China

Deschis în iunie 2021, J Hotel este acum oficial cel mai înalt hotel din lume. Situat la ultimele 26 de etaje ale Turnului Shanghai, hotelul oferă panorame uimitoare peste tot orașul, inclusiv asupra râului Yangtze și a districtului financiar din Shanghai.

Turnul în sine are 632 de metri înălțime și se mândrește cu 128 de etaje impresionante - o înălțime depășită doar de Burj Khalifa din Dubai.

Sursa Foto: Gallery | J Hotel Shanghai Tower (jhotel-shanghai.com)