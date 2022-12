Târgul de Crăciun din Craiova, pe locul al treilea într-un top european, înaintea Vienei

Târgul de Crăciun din municipiul Craiova este pe locul al treilea în topul celor mai frumoase târguri organizate în Europa, clasament realizat de site-ul specializat europeanbestdestinations.com şi prezentat joi după-amiază. Potrivit clasamentul, primul loc a fost adjudecat de Budapesta, cel de-al doilea de oraşul Gdańsk din Polonia, iar pe locul al patrulea s-a clasat Viena.

"Măcar suntem răzbunaţi, noi, românii, că suntem înaintea Austriei, astăzi. Realmente este o surpriză şi faptul că suntem înaintea Vienei cred că astăzi, pentru români, este o bucurie foarte mare", a declarat primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, imediat după aflarea rezultatului, la ora 17.00.



Anul trecut municipiul Craiova s-a plasat, în acelaşi clasament, pe locul al şaselea.



"Le mulţumesc tuturor celor care au votat Craiova pentru a deveni una dintre cele mai frumoase destinaţii de Crăciun. Iată că suntem pe podium anul acesta. Asta înseamnă că trebuie să ne pregătim de următorul târg. (...) Sunt foarte mulţi turişti care au venit zilele acestea la Craiova şi sunt convinsă că după ce vor vedea noul clasament vor veni şi mai mulţi zilele următoare. Sunt convinsă că nu are nimeni căsuţe atât de frumoase de Crăciun. Sincer, speram să fie un loc mai sus decât locul 6. Am văzut că sunt foarte multe târguri de Crăciun foarte frumoase şi realmente este o surpriză şi faptul că suntem înaintea Vienei cred că, astăzi, pentru români, este o bucurie foarte mare", a declarat Vasilescu.



Locul 5 a fost obţinut de Montbeliard, Franţa; locul 6 - Essen, Germania; locul 7 - Valkenburg, Olanda; locul 8 - Madeira, Portugalia; locul 9 - Govone & Asti, din Italia, iar pe locul 10 - Madrid, Spania.



Târgul de Crăciun de la Craiova a obţinut un total de 41.884 voturi, multe dintre acestea provenind din afara României - SUA, Marea Britanie, Ţările de Jos şi Germania. Între Craiova şi Gdansk din Polonia, oraş clasat pe locul al doilea s-a înregistrat o diferenţă de 6.137 de voturi, iar Budapesta a câştigat locul I cu 51.253 de voturi.



În total, 374.803 de persoane, din 179 de ţări, au intrat pe site şi au votat pentru cele 20 de oraşe candidate, propuse de European Best Destinations. Din România, Craiova a fost singurul oraş înscris în competiţie.

Sursa foto: Shutterstock

