Încep vânzările pentru vacanțe all-inclusive în Turcia: Cât costă un pachet la hotel de 5 stele

Numărul zborurilor charter către destinaţiile de vacanţă din 2023 a crescut cu 20% faţă de anul precedent, a anunţat, luni, printr-un comunicat de presă, agenţia Paralela 45, care are în portofoliu curse directe din 14 oraşe ale ţării, inclusiv din Braşov, imediat după deschiderea noului aeroport, spre Turcia şi Grecia, dar şi Spania, Egipt sau Cipru.

Tur-operatorul estimează că 2023 va fi anul revenirii călătoriilor în ritmul din 2019, după ce în 2022 românii au călătorit fără restricţii peste tot în lume. Agenţia a înregistrat 80% din volumul de vânzări din 2019, de 60 de milioane de euro, şi estimează pentru 2023 creşteri de 25-35% pentru destinaţiile Grecia, Turcia, Spania.



Cele mai multe chartere sunt în sezonul 2023 pentru Antalya. Turişti din Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoara, Târgu Mureş, Satu Mare, Baia Mare, Oradea, Iaşi, Suceava, dar şi din Sibiu, Craiova, Bacău, Constanţa şi Braşov au cursă directă din oraşul lor şi pachete de vacanţă de la 398 de euro/persoană, cu toate taxele incluse, la hoteluri de cinci stele all inclusive. Oferta pentru vara 2023 cuprinde sute de opţiuni de hoteluri ori camere, o parte dintre acestea având preţuri speciale datorită parteneriatelor în exclusivitate ale turoperatorului român. Primele vacanţe în Antalya încep chiar de Paşte.



Alte două curse charter sunt organizate de la Bucureşti spre Bodrum şi Dalaman, pentru zonele de vacanţă Bodrum, Kusadasi, Marmaris, Fethiye, din mai până la jumătatea lunii septembrie. Cumpărată în Early Booking, o vacanţă în Bodrum costă de la 591 de euro/persoană la un hotel de cinci stele cu all inclusive. În Fethiye, de la 759 de euro/persoană.



Majorările din acest an, de la hotelieri, în funcţie de politica comercială a fiecăruia, ori de la statul turc, şi anume taxa turistică de 2%, se compensează cu reducerile practicate în perioada de Early Booking, când cele mai mari se fac pentru vacanţe în Turcia, şi prin plata în rate a vacanţei. Paralela45 dă turiştilor posibilitatea eşalonării plăţilor: 10% la înscriere, 15% la termenul limită al pragului Early Booking aplicat la înscriere, 75% cu minimum 30 zile înaintea plecării, pentru a elimina disconfortul financiar cauzat de scumpiri.



"Extindem oferta de vacanţe în Turcia pentru sezonul 2023 cu zboruri noi din Sibiu, Craiova, Bacău, Constanţa, adăugate celor existente permanent, dar şi de pe aeroportul din Braşov, care va fi deschis în luna iunie. Turiştii din Braşov şi împrejurimi au la dispoziţie vacanţe în Antalya, începând cu 17 iunie, de la 520 de euro/persoană, la hoteluri de cinci stele cu all inclusive. Dar şi în Creta, din 19 iunie, cu preţuri de la 385 de euro/persoană/hotel de trei stele", a declarat Alin Burcea, CEO Paralela45.



Odată cu extinderea operării din mai multe oraşe în 2023, Paralela45 estimează că va avea un număr de turişti de Turcia la fel de mare ca în 2019.



În cazul Greciei, se aşteaptă la o creştere cu 35% faţă de 2022. Opt zboruri charter sunt programate pentru vara 2023 din Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoara, Baia Mare, Oradea, Iaşi, Suceava, Craiova şi Braşov. Insulele din oferta verii sunt: Creta (Chania şi Heraklion), Zakynthos, Rhodos, Corfu, Santorini, Kos - reluată după mai mulţi ani -, dar şi Kefalonia - în premieră în acest an. Vacanţa în Grecia costă de la 348 de euro/persoană, în funcţie de insulă, hotel, tipul de masă ales.



Cu o ofertă de vacanţe în Spania cu mult peste 2022, tur-operatorul estimează că va avea cu un sfert mai mulţi turişti în acest an. Turiştii pot să plece în vacanţă în Tenerife, Costa del Sol, Costa Blanca, Costa Brava ori Mallorca cu zboruri de la Bucureşti, Cluj-Napoca sau Timişoara. Vacanţa de şapte nopţi în Spania costă de la 609 euro/persoană, cu toate taxele incluse. Cea în Cipru de Nord, din Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, de la 546 de euro/persoană, iar cea în Hurghada, cu zbor de la Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara, de la 543 de euro/persoană.



Turiştilor din provincie cu zbor de vacanţă de la Bucureşti, Paralela45 le dă posibilitatea, din sezonul 2023, să îşi lase maşina la Olimpia Airport Parking, cea mai modernă parcare acoperită de la aeroportul din Otopeni. Prin această colaborare, turiştii îşi pot lăsa maşina pe perioada concediului, la tarife care pornesc de la 49,99 de lei + TVA pe zi.

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: