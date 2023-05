Un cuplu s-a plâns de lipsa ferestrei lângă locul rezervat în avion. Care a fost răspunsul Ryanair

”Ne pregătim pentru luna de miere, mergem la Ibiza și abia așteptăm să admirăm priveliștea. Oh, dar stai...noroc, Ryanair!”, a scris turistul, pe Twitter, potrivit The Mirror.

I’m hitting home runs with flights for my wedding.



Off on honeymoon now about to fly into #ibiza for the first time and we just can’t wait to check out the view on the way over…



Oh…wait….



Cheers @Ryanair #nowindow #wheresmywindow #someview pic.twitter.com/CeZDlrluMw— Mark Bowe (@markgbowe) May 2, 2023